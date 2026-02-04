自由電子報
娛樂 最新消息

愛上台灣Long Stay？南優鉉喊住彭小刀家 韓YTR錄影完「躲被窩哭」

彭小刀、肌肉山山、金荷娜與南優鉉今在台灣合體。（記者胡舜翔攝）彭小刀、肌肉山山、金荷娜與南優鉉今在台灣合體。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀與韓籍YouTuber肌肉山山合作韓星金荷娜、INFINITE主唱南優鉉及李濬榮，拍攝客家台實境節目《細細山路私密達》，節目將於2月8日首播，今（4）日成員們在台灣合體分享拍攝點滴，其中肌肉山山自曝拍攝第一天結束後就躲在被子哭。

彭小刀、肌肉山山、金荷娜與南優鉉今在台灣合體，李濬榮雖不克前來，仍透過VCR以流利客語問候，並感性分享：「在為期10天的旅程中，與成員們共同經歷了許多充滿新鮮感的『第一次』，並在過程中深度體驗客家文化與美食。」

彭小刀、肌肉山山、金荷娜與南優鉉今在台灣合體。（記者胡舜翔攝）彭小刀、肌肉山山、金荷娜與南優鉉今在台灣合體。（記者胡舜翔攝）

身為語言翻譯橋樑的肌肉山山自曝，第一天錄完影後躲在被窩裡哭，坦言因為自我要求高，覺得表現不夠好，「但大家人都很好，一直鼓勵我，我才慢慢放開，後來我也就隨性翻譯了！」成員們聽聞後急忙道歉說他辛苦了，更不忘給予肌肉山山肯定。

南優鉉參與拍攝客家台實境節目《細細山路私密達》。（記者胡舜翔攝）南優鉉參與拍攝客家台實境節目《細細山路私密達》。（記者胡舜翔攝）

談及此次合作，金荷娜大讚彭小刀是「溫暖的男人」，貼心又熱情，南優鉉更甜喊對方「刀刀」，透露已相約未來要再來台灣找他、住他家，更被拱相約成員們「Long Stay」。他笑說：「我們爬山時有時會喊『好熱、想吃冰、好想吃芒果』，原本只是自言自語，沒想到刀刀全都聽進去，還幫我們準備，真的是很細心又很棒的男子。」彭小刀則靦腆回應，自己是唯一的在地人，當然要好好照顧大家。

