娛樂 最新消息

Apple TV曝2026年超豪華片單 基努李維暌違30年再合作卡麥蓉狄亞

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV今（4）日於美國洛杉磯舉辦Apple TV Press Day活動，正式揭曉2026年度即將重磅登場的精彩內容與豪華卡司陣容，一口氣公布13部原創影集與5部令人期待的原創電影，以及多項體育賽事直播規劃，包括「Formula 1」一級方程式、「MLS」美國職業足球大聯盟與「Friday Night Baseball」《週五棒球夜》，皆於今年陸續登場。

基努李維將在《腥途惡果》和卡麥蓉狄亞相隔30年再度合作。（Apple TV 提供）基努李維將在《腥途惡果》和卡麥蓉狄亞相隔30年再度合作。（Apple TV 提供）

活動現場眾星雲集，多部原創電影也首度曝光，包括由「基哥」基努李維與卡麥蓉狄亞繼1996年《愛上明尼蘇達》後，相隔30年再度合作的「Outcome」《腥途惡果》，還有傑克強森主演的「The Dink」《輕拍先生》、「Ryan Reynolds」萊恩雷諾斯與「Kenneth Branagh」肯尼斯布萊納領銜主演的「Mayday」《礙的迫降》，以及由「John Cena」約翰希南、「Jessica Biel」潔西卡貝兒主演、改編自經典玩具品牌「火柴盒小汽車」電影《Matchbox》，與星爵「Chris Pratt」克里斯普瑞特擔綱主演的「Way of the Warrior Kid」《海豹小子》。集結豪華卡司陣容驚喜現身，分享幕後花絮與拍攝趣事，為今年即將登場的精彩原創電影揭開序幕。

《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第四季將於今夏登場。（Apple TV 提供）《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第四季將於今夏登場。（Apple TV 提供）

Apple TV也宣布將於2026年每週推出全新原創內容，並迎來多部人氣影集回歸，包括今夏將登場的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第四季。《片廠風雲》、《萬中選一》、《誠實診療室》、《掩耳盜鄰》與《謎探休格》的主要創作團隊與卡司亦登台分享未來故事發展藍圖並透露新一季看點。

艾兒芬妮（下）與蜜雪兒菲佛主演《瑪歌沒錢途》。（Apple TV 提供）艾兒芬妮（下）與蜜雪兒菲佛主演《瑪歌沒錢途》。（Apple TV 提供）

活動現場也首播了《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》第二季全新預告片，並曝光多部備受期待的全新影集精彩片段與搶先看內容，包括伊莉莎白摩斯、凱莉華盛頓、凱特瑪拉主演的「Imperfect Women」《不完美女人》、金獎製作人大衛E凱利打造、艾兒芬妮與蜜雪兒菲佛主演的「Margo’s Got Money Troubles」《瑪歌沒錢途》。

安雅泰勒喬伊主演全新影集《幸運女神》。（Apple TV 提供）安雅泰勒喬伊主演全新影集《幸運女神》。（Apple TV 提供）

此外還有女神安雅泰勒喬伊主演的全新影集「Lucky」《幸運女神》。同時釋出哈維爾巴登、艾美亞當斯與派屈克威爾森主演的「Cape Fear」《恐怖角》，以及由艾美獎得主塔緹安娜瑪斯蘭尼與傑克強森主演的「Maximum Pleasure Guaranteed」《極樂直播中》等多部作品，公布檔期與劇照搶先看，並搶先曝光《殘句線索》新一季片段。

Apple TV推出短短六年期間，已創下多項紀錄。根據國際數據分析與顧問公司 Ampere Analysis報告指出，Apple TV已連續四年蟬聯串流平台「原創內容品質最高」殊榮。繼入圍奧斯卡金像獎並打破影史紀錄、榮登史上最賣座運動電影的《F1電影》席捲全球票房後，Apple TV內容實力持續獲得高度肯定。

去年影集《片廠風雲》也成為史上最具代表性的喜劇新作之一；《人生切割術》亦成為年度獲獎最多的劇情影集。加上引發全球熱議的熱門作品如《萬中選一》、《掩耳盜鄰》及《禁谷》，皆展現Apple TV在原創內容布局上的亮眼成果。

