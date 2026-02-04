自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江宏傑捐出最愛戰袍 力挺炎亞綸曝光新年計畫

炎亞綸領軍晴空鳥投入公益。（晴空鳥提供）炎亞綸領軍晴空鳥投入公益。（晴空鳥提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸拋磚引玉力挺公益，邀約旗下藝人做公益行善，身兼藝人與經營者雙重身分的他表示，隨著角色轉換，更深刻感受到肩上的責任，「不只是帶領團隊向前，也希望能為社會多做一些事。」他認為，公益不該只是口號，而是能落實在生活中的選擇與行動，因此帶領晴空鳥旗下藝人共同捐出私服與配件，希望透過義賣，把關懷轉化為實際幫助。

本次活動將於2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，義賣所得將全數捐予伊甸基金會。而義賣的每一件物品，都承載著藝人們不同階段的生活記憶。

李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備。江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。

蔡黃汝最期待過年爸爸親手準備的年菜。（晴空鳥提供）蔡黃汝最期待過年爸爸親手準備的年菜。（晴空鳥提供）

許孟哲表示，這類型的義賣活動很有意義，除了將收入捐給基金會，幫助更多需要幫助的人，也讓衣櫃裡較少穿到的衣服能被實際運用，他此次捐出的其中一件外套，更是2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。「豆花妹」蔡黃汝則提到，自己捐出的多是實際穿過，也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜、延續生活中的溫度。

提到新年計畫，去年結婚的李玉璽分享，每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式，而今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。許孟哲則笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。

江宏傑捐出運動戰服。（晴空鳥提供）江宏傑捐出運動戰服。（晴空鳥提供）

江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中