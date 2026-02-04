江宏傑捐出最愛戰袍 力挺炎亞綸曝光新年計畫

炎亞綸領軍晴空鳥投入公益。（晴空鳥提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸拋磚引玉力挺公益，邀約旗下藝人做公益行善，身兼藝人與經營者雙重身分的他表示，隨著角色轉換，更深刻感受到肩上的責任，「不只是帶領團隊向前，也希望能為社會多做一些事。」他認為，公益不該只是口號，而是能落實在生活中的選擇與行動，因此帶領晴空鳥旗下藝人共同捐出私服與配件，希望透過義賣，把關懷轉化為實際幫助。

本次活動將於2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，義賣所得將全數捐予伊甸基金會。而義賣的每一件物品，都承載著藝人們不同階段的生活記憶。

請繼續往下閱讀...

李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備。江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。

蔡黃汝最期待過年爸爸親手準備的年菜。（晴空鳥提供）

許孟哲表示，這類型的義賣活動很有意義，除了將收入捐給基金會，幫助更多需要幫助的人，也讓衣櫃裡較少穿到的衣服能被實際運用，他此次捐出的其中一件外套，更是2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。「豆花妹」蔡黃汝則提到，自己捐出的多是實際穿過，也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜、延續生活中的溫度。

提到新年計畫，去年結婚的李玉璽分享，每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式，而今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。許孟哲則笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。

江宏傑捐出運動戰服。（晴空鳥提供）

江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法