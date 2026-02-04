彭小刀憶大S「賺錢養好友」！揭群組互動：大小S感情外人難體會

彭小刀大讚大S是俠女。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世滿1年，紀念雕像日前在金寶山揭幕，親人好友都現身致意，該雕像由具俊曄設計，他這一年更常駐留金寶山陪伴沉眠愛妻，而日前大S的高中同窗彭小刀等人也到場，今（4）日他與金荷娜、南優賢、肌肉山山一同出席客家電視《細細山路私密達》記者會，被問及此事，他也有感而發表示：「我覺得經歷這一切，人真的要很珍惜當下，很珍惜呼吸的每一刻。」

過去大小S與彭小刀等同窗有組「探索小組」聊天群組，彭小刀透露，小S日前在群組發出揭幕邀請，大家都排除萬難前去，彭小刀坦言與大S經歷過許多歷程，從學生到為人父母，對於好友離世心情複雜。

請繼續往下閱讀...

彭小刀大讚大S是俠女。（記者胡舜翔攝）

彭小刀大讚大S是俠女，「她心地好到讓人深刻，大S跟佩慈說，如果對方有什麼事會賺錢養你！」更說大S也這麼對另一位重要朋友說，顯見她很重視友人們，還曾擔心自己淡出螢光幕，怕耽誤跟她多年的經紀人前途，曾提出要跟彭小刀共用經紀人。

大S雕像揭幕當天是由小S和蔡康永帶領著大家走完流程，小刀感嘆，姊妹倆感情深厚又特別，「他們互相扶持深愛對方，外面無法真的體會他們的情感。」至於「歐爸」具俊曄的狀態，小刀坦言與對方不是直接的認識，所以不太熟悉，無法多做任何回應，但也說一直都有傳訊關心小S，多年朋友的默契盡在不言中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法