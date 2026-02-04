袁惟仁臥病八年過世！吳宗憲嘆「才剛匯大筆的」...公開最後感傷合作

吳宗憲3月28、29日將在TICC舉辦「 臭男人」巡迴演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「綜藝天王」吳宗憲3月28、29日將在TICC舉辦「 臭男人」巡迴演唱會，日前「小胖老師」袁惟仁病逝，他提到演藝圈好友發起「小胖基金」，每一年都會捐款資助他的家人，感嘆：「最後一次匯款我匯得比較多，想說自己工作忙，沒辦法常到現場幫忙，沒想到卻發生不幸的事情。」

吳宗憲（右）3月28、29日將在TICC舉辦「 臭男人」巡迴演唱會。（記者陳奕全攝）

吳宗憲說袁惟仁中風後，演藝圈多位好友包括黃韻玲、莫凡、張宇、游鴻明、巫啟賢等人就成立群組，分工協助照顧家屬，他心疼袁惟仁的姊姊非常辛苦，「藝能界大家能做的事，就盡量做。」也希望這些善意可以迴向給自己的小孩，希望袁惟仁一路好走。

請繼續往下閱讀...

吳宗憲也提到，袁惟仁生前製作的最後一張專輯，正好就是自己的專輯，其中一首歌正是方文山、周杰倫寫的《一路上小心》，現在看來格外感傷；此外，他也坦言之前未出席曹西平告別式，但告別式的前幾天就已前往靈堂致意，「跟他聊天聊了40分鐘，還吵到隔壁，笑到流眼淚。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法