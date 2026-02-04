自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大腦不會感到恐懼？霍諾德親曝是「誤傳」 自爆爬101時非常緊張

世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手爬上台北101，引發世界關注。（美聯社）世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手爬上台北101，引發世界關注。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手爬上台北101，引發世界關注。近日他受邀登上名主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）主持的《吉米夜現場》，針對外界傳聞他大腦的「杏仁核」與一般人不同，感受不到恐懼。不過，霍諾德受訪時就表示，那是有點「誤傳」了，並自爆自己爬101時，在底部就感到非常緊張。

杏仁核示意圖。（美聯社）杏仁核示意圖。（美聯社）

不少外媒報導，2016年南卡羅來納醫學大學（Medical University of South Carolina）對霍諾德進行大腦研究時，研究人員使用功能性磁振造影（fMRI）掃描霍諾德的大腦，發現他大腦中處理恐懼與威脅的「杏仁核」（Amygdala），在看到恐怖、驚悚影像時幾乎呈現靜止狀態。相關報導都指出，那些能讓普通人嚇破膽的場景，對霍諾德的大腦來說，根本不足以觸發恐懼機制。

霍諾德受訪時，吉米也直接問他，是否真如報導所說，完全不會恐懼？對此，霍諾德指出，相關內容其實有點誤傳了。他表示，研究團隊其實發現他大腦結構非常完整，他只是對測試中給予的刺激沒有反應，這只是顯示，當一個人長年練習某件事時，就會對那種程度的刺激變得「鈍化、麻木」。

他解釋，自己一輩子都在攀岩、一輩子都在面對恐懼，當時只是去做一個小測試，在fMRI機器裡面看黑白照片，在那種完全安全的環境下，自己感覺得非常穩固，「當然不會像爬懸崖那樣觸發恐懼反應。」

吉米又追問霍諾德，最後一次感到恐懼、害怕是什麼時候？而霍諾德也透露，當他走向101底部的時候，其實就非常緊張。他說，當時有無數的觀眾在看他，那種感覺很強烈。而他在節目現場的時候，其實也會有點坐立難安。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中