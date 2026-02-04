大腦不會感到恐懼？霍諾德親曝是「誤傳」 自爆爬101時非常緊張

世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手爬上台北101，引發世界關注。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手爬上台北101，引發世界關注。近日他受邀登上名主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）主持的《吉米夜現場》，針對外界傳聞他大腦的「杏仁核」與一般人不同，感受不到恐懼。不過，霍諾德受訪時就表示，那是有點「誤傳」了，並自爆自己爬101時，在底部就感到非常緊張。

杏仁核示意圖。（美聯社）

不少外媒報導，2016年南卡羅來納醫學大學（Medical University of South Carolina）對霍諾德進行大腦研究時，研究人員使用功能性磁振造影（fMRI）掃描霍諾德的大腦，發現他大腦中處理恐懼與威脅的「杏仁核」（Amygdala），在看到恐怖、驚悚影像時幾乎呈現靜止狀態。相關報導都指出，那些能讓普通人嚇破膽的場景，對霍諾德的大腦來說，根本不足以觸發恐懼機制。

請繼續往下閱讀...

霍諾德受訪時，吉米也直接問他，是否真如報導所說，完全不會恐懼？對此，霍諾德指出，相關內容其實有點誤傳了。他表示，研究團隊其實發現他大腦結構非常完整，他只是對測試中給予的刺激沒有反應，這只是顯示，當一個人長年練習某件事時，就會對那種程度的刺激變得「鈍化、麻木」。

他解釋，自己一輩子都在攀岩、一輩子都在面對恐懼，當時只是去做一個小測試，在fMRI機器裡面看黑白照片，在那種完全安全的環境下，自己感覺得非常穩固，「當然不會像爬懸崖那樣觸發恐懼反應。」

吉米又追問霍諾德，最後一次感到恐懼、害怕是什麼時候？而霍諾德也透露，當他走向101底部的時候，其實就非常緊張。他說，當時有無數的觀眾在看他，那種感覺很強烈。而他在節目現場的時候，其實也會有點坐立難安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法