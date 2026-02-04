《自殺通告》香港上映受阻！導演出席國際首映 名記者稱讚勇氣

周冠威（左二）帶著電影《自殺通告》在鹿特丹影展放映。（本萃電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《自殺通告》至今仍難以在香港上映，更別說入圍香港金像獎，香港觀眾要看真的很難。不過導演周冠威於1月31日、2月2日在荷蘭鹿特丹國際影展出席國際首映會，不但首映場影展票券開賣即迅速售罄，現場觀眾有從英國、法國、德國、義大利等歐洲各國前來觀賞，電影播畢後，全場觀眾起身鼓掌。

導演周冠威、監製林配儀率領演員林予晞、劉敬、邵奕玫出席荷蘭鹿特丹國際影展，觀眾提問關於演員如何準備角色？邵奕玫說，她會去回憶自己之前痛苦的感受經驗，進入角色，在面對痛苦的過程中也發現自己的勇敢。

《自殺通告》電影團隊與鹿特丹影展選片人（中）合影；邵奕玫（左起）、劉敬、林予晞、周冠威、林配儀。（本萃電影提供）

林予晞拍攝期間恰巧正在研究所進修，與許多學術界的教授有許多接觸，她則從中觀察這些學術權威人士的溝通方式與態度。劉敬分享自己與角色雷同之處，本身求學過程不愛讀書，後來則在念表演科系後，接觸演戲而找到了自己。

電影《自殺通告》描述一所菁英私校的制度壓迫教育與學生心理壓力問題，同樣入選鹿特丹影展的中國短片導演分享自己的經歷表示，他唸的中學實際情況比電影中描述的還要嚴重。另有一所荷蘭當地的高中老師則帶領整個班級的學生前來觀賞電影，學生們表示，在荷蘭同樣也是學業壓力大，光一月竟有26件自殺事件。其中一位學生對於劇中的角色感觸很深，映後熱淚表示故事美麗動人，感謝團隊製作了這部電影。

邵奕玫拿著梵谷米菲兔戰利品和林予晞、劉敬自拍。（本萃電影提供）

資深媒體記者Patrick Frater觀看後相當驚喜，表示沒預料到電影能將如此嚴肅題材用具備娛樂性的故事劇情呈現，最後對導演周冠威衷心表達感謝及稱讚導演周冠威的勇氣。

邵奕玫（左起）、林予晞、劉敬與《自殺通告》國際版海報合影。（本萃電影提供）

除劉敬之外，團隊其他成員大都是初次到訪鹿特丹國際影展，劉敬帶大家到自己意外發現的當地市集，大啖當地小吃美食。曾經當過空姐的林予晞了解歐洲高物價，自己攜帶烹飪器材，在當地超市買食材下廚。邵奕玫專程去採購荷蘭獨有的梵谷版米菲兔帶回家！導演周冠威則表示：「鹿特丹影展的氣氛比想像中的更自在隨性！」參加鹿特丹國際影展收穫滿滿。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

