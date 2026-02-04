台灣珍奶先不要！韓團KARD台北場預告變「狂歡派對」

J.seph（左起）、SOMIN、JIWOO、BM。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣混聲團體KARD將於2月21日重返台北，在「TICC」台北國際會議中心舉辦專場演唱會，不少HIDDEN KARD（粉絲名）直呼：「這一等真的等到天荒地老！」

時隔8年的專場演出，成員們毫不掩飾興奮心情，預告現場會準備大量互動橋段，要讓台北場不只是演唱會，而是一場專屬於粉絲的狂歡派對。

KARD去年展開《DRIFT》世界巡演，從首爾起跑，同步慶祝出道8週年，無論是隊形編排、歌單節奏還是舞台張力，都被粉絲封為「近年最燃」。

這次台北站，主辦單位直接端出海外巡演中的「大型舞台版本」，燈光、舞蹈、編排全數原汁原味搬來，成員更保證：「該有的，一個都不會少。」

BM（左起）、SOMIN、JIWOO、J.seph。（寬宏提供）

聊到台灣印象，KARD幾乎異口同聲提到「粉絲超熱情」，還忍不住回憶起夜市行程。BM特別點名「香菜口味餅乾」至今仍是難忘回憶，直呼「真的太瘋狂了」；至於珍珠奶茶，他笑說：「很好喝，但為了演出不能喝太多，不然會跳不動。」

KARD以男女混聲團體的獨特定位殺出重圍，融合Moombahton、拉丁、Trap、Tropical House等節奏強烈的曲風，搭配氣場全開的舞台表現，打造出高度辨識度；活動門票持續熱賣中。

