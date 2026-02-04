陳美鳳熱舞畢書盡嗨唱台語歌！戰袍豪砸7位數 揭兩人交情

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，錄製除夕節目《民視第一發發發》，今年陳美鳳與畢書盡合作唱跳，兩人是在公益上結緣，大讚畢書盡「巨星風采」還拜託導播多拍他。

陳美鳳、畢書盡合體表演。（民視提供）

陳美鳳曝光這次除夕節目的唱跳合作對象，是大咖男星畢書盡，陳美鳳說兩個人是在公益活動上認識結緣的，然後在畢書盡演唱會兩個人合作是第一次，這一次除夕夜的演出讓她更感動，陳美鳳說：「這帥氣偶像很有禮貌，講話又很好聽，這一次演出需要提早練舞還有進錄音室先收音，都好敬業，我跳舞都很有壓力，沒想到他說他也很有壓力，還偷偷去找老師私下練習」。

畢書盡提到這次表演有〈Apt.〉、〈Soda Pop〉以及台語歌曲〈愛情限時批〉三首歌組曲，畢書盡說：「很榮幸美鳳姊邀請我來，這是第二次跟美鳳姊合作，來到《民視第一發發發》演唱完，感覺真的要過年了」。

畢書盡被大讚有巨星風采，（民視提供）

陳美鳳說，很開心跟這麼大咖的偶像歌手一起合作，而且他們團隊釋出很大的誠意全力配合，他的經紀人以及舞蹈老師大力協助，練舞對我來說真的很困難，陳美鳳笑說以前秀場時候，出場抓一下節奏擺pose沒問題，但畢書盡真的一舉手投足滿滿的「巨星風采」，陳美鳳笑說，她還偷偷拜託導播多帶一點他的鏡頭，因為歌藝精湛畫面唯美，實在太好看。

陳美鳳與畢書盡是在公益活動上結緣，這次一起表演。（民視提供）

畢書盡也說跟陳美鳳合作學習到很多，這一次演唱台語歌就比較上手，而且韓語發音有些可以發得出台語諧音，他可以寫在大字報上，覺得台語歌很好聽，詮釋起來更有感覺。

陳美鳳樂於這一次合作這麼有感覺，讓她心境上也更年輕，可以把這麼棒的秀帶給觀眾，這一次二套服裝都是她跟設計師討論、配合畢書盡風格打造，嘻哈性感風的第一套白色套裝搭配7位數知名時尚品牌飾品，是她私下很愛的穿搭，第二套日系風格服裝，搭配扇子舞唱跳，「感謝團隊一起合作，真的讓我活到老、美到老。」

