娛樂 最新消息

從鳳梨酥吃到吉拿棒！Rosé巡演吃播美食一次看 亞洲歐洲全收

Rosé台灣巡演時吃鳳梨酥、喝手搖。（翻攝自IG，合成圖）Rosé台灣巡演時吃鳳梨酥、喝手搖。（翻攝自IG，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員 Rosé（朴彩英）近日登上《ELLE KOREA》最新一期封面，拍攝幕後花絮意外成為話題焦點，被問到「最美臉蛋保養祕訣」，Rosé的答案完全不走女神公式。她笑說自己沒有複雜的保養步驟，反而認為「吃得開心、心情好」才是關鍵，只要每天吃到喜歡的食物，自然就會露出開心的笑容。

事實上，從去年開始的世界巡演中，Rosé的「吃播環節」早已成為演唱會的隱藏亮點之一。她常在舞台上或後台分享各地美食，不只唱歌圈粉，連美食清單都讓粉絲一路追著看。

巡演期間，Rosé走到哪、吃到哪，堪稱全球美食地圖本人。來到台灣時，她手拿鳳梨酥搭配50嵐飲料，瞬間引爆在地粉絲熱議；香港站則品嚐雞蛋仔、港式奶茶與咖哩魚蛋，美食畫面被瘋狂轉傳。美國巡演時，她選擇In-N-Out漢堡與Garrett爆米花，展現美式吃貨魂；歐洲行程中，義大利麵、吉拿棒、司康與炸魚薯條也全都沒錯過。

此外，Rosé在曼谷停留期間，更直接公開「三日美食清單」，包括泰式炒粿條搭配手標泰奶、芒果糯米飯，以及糖絲捲餅，每一樣都讓粉絲看了直呼餓爆，也再次證明她對美食的熱愛毫不設限。

這番「靠吃養出幸福感」的真實告白曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人笑稱她是「被音樂事業耽誤的吃貨」、「全世界最會吃的女神」，也認為正是這種零距離、毫不做作的個性，讓Rosé即使坐擁世界級美貌，仍能穩穩圈住全球粉絲的心。

