甜美女星動手斬愛 果決「斷捨離」心聲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕索尼音樂與張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，延續首支單曲《垃圾帶走》所開啟的情感軸線，第二首單曲《親近的陌生人》將視角拉回到更早一步的狀態。面對感情她坦承：「我是很能斷捨離的人，我是決定提分手就會果斷乾淨的人，不過也曾發生過提分手卻分不掉的經驗。」

張語噥在感情中擅長「斷捨離」。（索尼提供）

《親愛的陌生人》有別於她以往的抒情曲風格，練唱時花了一段時間苦思和練習該如何詮釋，力求完美的她連續嘗試好幾遍都不夠理想，直到正式錄音時，終於找到屬於自己的聲音位置，對最終版本感到相當滿意。

歌曲從「愛人」那一方的視角出發，她透露常常被歌詞的意境感染到非常難過，「因為有時候，你以為自己還在一段關係裡，但其實彼此心的距離早已遙不可及。」那種「人就在身邊，卻感覺不到對方存在」的孤單，正是歌曲想要描繪的情緒核心。

她在《親近的陌生人》的視覺影像中，演出一對瀕臨分手的情侶，兩個人戴著同一副耳機，聽著同一首歌，卻彼此漠不關心，但她表示，不會讓自己陷入歌曲中的狀態，不只感情上擅長斷捨離，生活中她也是斷捨離高手，「我幾乎天天都在斷捨離，看到不需要的東西會馬上丟掉，不過還是覺得東西有點多。」在即將過年要大掃除的時刻，雖然平時就在整理，但她笑說：「因為家裡有點小，過年前還是會比較想請專業打掃人員來幫忙，處理一些自己用不掉的污垢。」

