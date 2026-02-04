自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

甜美女星動手斬愛 果決「斷捨離」心聲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕索尼音樂與張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，延續首支單曲《垃圾帶走》所開啟的情感軸線，第二首單曲《親近的陌生人》將視角拉回到更早一步的狀態。面對感情她坦承：「我是很能斷捨離的人，我是決定提分手就會果斷乾淨的人，不過也曾發生過提分手卻分不掉的經驗。」

張語噥在感情中擅長「斷捨離」。（索尼提供）張語噥在感情中擅長「斷捨離」。（索尼提供）

《親愛的陌生人》有別於她以往的抒情曲風格，練唱時花了一段時間苦思和練習該如何詮釋，力求完美的她連續嘗試好幾遍都不夠理想，直到正式錄音時，終於找到屬於自己的聲音位置，對最終版本感到相當滿意。

張語噥在感情中擅長「斷捨離」。（索尼提供）張語噥在感情中擅長「斷捨離」。（索尼提供）

歌曲從「愛人」那一方的視角出發，她透露常常被歌詞的意境感染到非常難過，「因為有時候，你以為自己還在一段關係裡，但其實彼此心的距離早已遙不可及。」那種「人就在身邊，卻感覺不到對方存在」的孤單，正是歌曲想要描繪的情緒核心。

張語噥在感情中擅長「斷捨離」。（索尼提供）張語噥在感情中擅長「斷捨離」。（索尼提供）

她在《親近的陌生人》的視覺影像中，演出一對瀕臨分手的情侶，兩個人戴著同一副耳機，聽著同一首歌，卻彼此漠不關心，但她表示，不會讓自己陷入歌曲中的狀態，不只感情上擅長斷捨離，生活中她也是斷捨離高手，「我幾乎天天都在斷捨離，看到不需要的東西會馬上丟掉，不過還是覺得東西有點多。」在即將過年要大掃除的時刻，雖然平時就在整理，但她笑說：「因為家裡有點小，過年前還是會比較想請專業打掃人員來幫忙，處理一些自己用不掉的污垢。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中