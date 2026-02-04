女偶像收威脅包裹爆驚天機密！狂粉竟是吳念軒弟弟

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅孟柏、吳念軒等人主演的MyVideo懸疑奇幻影集《那些你不知道的我》首4集上架就空降MyVideo戲劇排行榜冠軍，劇情由一場女偶像收到威脅包裹，牽動了更多不願被揭開的過去與層層秘密。傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒接受訪問，被問到最印象深刻的對手戲，吳念軒毫不猶豫點名劇中飾演弟弟、首次挑戰戲劇的Ozone成員林佳辰：「很喜歡和佳辰的對手戲，他在演戲經驗上的『新鮮』常常帶來難以預期的火花。」由於角色關係橫跨「負罪」、「遺憾」與「期待」，讓兄弟之間的每一場戲都充滿張力，「和他合作的每一場戲都很容易帶出新的情緒。」

吳念軒（上）直誇最喜歡和《那些你不知道的我》劇中弟弟林佳辰的對手戲。（台灣大哥大MyVideo提供）

吳念軒在《那些你不知道的我》中飾演外表嚴肅的刑警「王奕行」，在追查女偶像Lucy遭威脅的過程中，發現三年前原本開朗的弟弟「王奕凱」（林佳辰 飾）竟也是Lucy狂粉之一，兩人曾經美好的兄弟情為何變調也將在劇中揭曉。

《那些你不知道的我》是Ozone林佳辰首次戲劇處女作，演技備受好評。（台灣大哥大MyVideo提供）

吳念軒透露角色最有共鳴之處是他常常把自己放在最後，先顧別人的個性，但也相對是演技最挑戰的部分，「他不只是警察，更是一個被責任推著走的人，如何在無所畏懼的正義感之下，讓觀眾看到他內心的壓力與情感，是表演時最重要的拿捏。」

傅孟柏以前作《愛的奧特萊斯》神秘角色「Paul」再度回歸續作《那些你不知道的我》。（台灣大哥大MyVideo提供）

而雷嘉汭則在《那些你不知道的我》飾演外表冷靜、情緒很內斂的AI公司實習生「鄭恩雨」，她笑說雖然角色跟愛笑的她完全不一樣，但卻非常能理解恩雨「其實很在意別人，只是不太知道怎麼表達」的狀態。她與金鐘新人姜典在劇中同為AI公司實習生，有大量對手戲，首次合作讓她直呼好玩，「一個理性、一個感性，性格差很多，碰在一起就會自然產生一種微妙的張力。」

雷嘉汭（左）在《那些你不知道的我》合作金鐘新人姜典，直呼好玩。（台灣大哥大MyVideo提供）

傅孟柏在《那些你不知道的我》首集便向姜典推銷神祕新產品「兩小時內可以換臉變成另一個人」，竟可以理解他人內心，而他也再度成為女偶像威脅事件中的關鍵人物。傅孟柏形容角色最大的挑戰在於「道德邊界」的拿捏，「他不是傳統的好人或壞人，而是一直在『幫助』與『操控』之間游移。」演出時必須讓觀眾一邊相信他、一邊又忍不住懷疑，「這個平衡真的很難。」他也預告，神秘角色Paul將帶著能「下載記憶」的技術，持續攪動整個故事。

《那些你不知道的我》每週五在台灣大哥大MyVideo跟播中。

