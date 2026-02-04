新海誠把他當競爭對手！《秒速5公分真人版》極致前製曝光細節滿滿

〔記者許世穎／綜合報導〕由新海誠編導的2007年動畫電影《秒速5公分》被影迷視為「新海誠宇宙的起點」。歷經18年，這部作品仍在全球各地持續被觀看、被討論，早已成為無法撼動的經典。《秒速5公分真人版》不僅是新海誠作品首次真人化，2025年10月於日本上映後也吸引超過53萬人次進戲院，票房突破23億日圓（約台幣4.6億元），感動口碑持續延燒。

《秒速5公分真人版》是新海誠作品首次真人化。（UIP提供）

電影由曾執導《長椅小情歌》的奥山由之擔任導演，他坦言整個創作歷程中最令他緊張的時刻，莫過於首次與原作者新海誠見面。當時新海誠對他說：「我把你視為一位創作者的競爭對手。」這句話不僅沒有帶來壓力，反而成為奥山的重要支撐。他回憶道，這番話像是在告訴團隊，不必被原作框架綁住，可以全心相信自己的創作直覺，「那是一種溫柔卻堅定的肯定，讓我們有勇氣走向自己的版本。」

即便如此，面對一部問世近20年、至今仍被無數影迷珍視的作品，壓力依舊如影隨形。為了不辜負原作與觀眾的期待，劇組投入了令人咋舌的前製準備。出於對動畫原創團隊的尊重，製作團隊將動畫中所有鏡頭運動逐一整理、分類與統計，最終彙整成一份長達132頁的資料，並細緻分析每一個拍攝角度、構圖方式、人物站位與其背後的創作意圖，思考哪些精神與元素必須被承接下來。

《秒速5公分真人版》於日本上映後也創佳績。（UIP提供）

2024年3月，也就是正式開拍前約5個月，奥山由之便強烈希望能提早與主演松村北斗見面。會談中，松村主動提出希望能更深入理解角色遠野貴樹的內在樣貌，認為這將有助於表演。松村也以謙遜態度表達自己的決心：「過去作品能受到肯定，都是導演與團隊共同努力的成果。這次，我希望能投入比導演預期多3倍的努力。」

導演奥山笑說，當下聽到這句話，反而覺得自己必須付出30倍才行。自那天起直到開鏡前，他親自撰寫了一本超過110頁的製作手冊，內容涵蓋導演創作自述、原作解析、時代背景說明、角色在不同年齡階段的心理狀態，以及各角色所涉及的專業知識等。製片佐野大也則負責製作傳達電影氛圍與視覺方向的「情緒板（Mood Board）手冊」，協助演員與工作人員迅速進入作品世界。

《秒速5公分真人版》有不少向原作致敬畫面。（UIP提供）

當這些厚重的資料正式交到演員手中時，幾乎所有人都感到震驚，直言從未遇過如此縝密的準備方式。松村北斗表示，起初也曾擔心自己是否能跟上導演的熱情與投入，但在共同準備的過程中，逐漸建立起信任，「我開始相信，只要跟著奥山導演走，一定能好好迎接開鏡。不論是對表演的理解，或是他讓人安心的態度，能與他合作真的非常幸福。」而奥山也透露，正是松村的這番話，在拍攝期間不斷支撐著自己，成為推動整個創作歷程的重要力量。

《秒速5公分真人版》將於本週五（6日）在台上映。

《秒速5公分真人版》預告：

《秒速5公分真人版》米津玄師演唱主題曲《1991》MV：

