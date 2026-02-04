天心逾331天沒見到老公…看身心科聽動力火車歌曲被療癒 姚淳耀滿足願望

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車最近好事連連，除了5月小巨蛋3場演唱會門票完售，另外新歌《I Need You》的MV，上線短短4天點擊已超過126萬次，邀請到天心和姚淳耀兩位得過金鐘獎的演技派藝人助陣演出，也讓MV更吸引人。天心還開玩笑對動力火車說：「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了。」

動力火車（右起）邀請天心、姚淳耀跨刀，MV點擊快速破百萬。（華研國際提供）

5月15、16、17日，動力火車將在小巨蛋開唱，屆時歌迷也有機會聽到這首《I Need You》新歌，MV再度由姚國禎導演執導，集結天心、姚淳耀領銜主演，動力火車也親自參與演出，並邀請師弟77Ke 柯棨棋、李家皓客串演出。姚淳耀談到，接到邀約時很開心，「終於可以跟老爺們合作，還能跟天心姐一起演出，也能和國禎導演合作。」笑說是「3個願望一次滿足」。

動力火車很開心能與天心（中）合作，誇她是美女。（華研國際提供）

動力火車首度與天心和姚淳耀合作，顏志琳笑說：「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們一起合作。」並稱讚姚淳耀感覺很親切，「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力。」尤秋興也坦言開拍之前有點緊張，但開始跟天心對戲後，很快就進入狀況，「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了。」

動力火車與姚淳耀（中）一起在KTV飆唱。（華研國際提供）

天心分享第一次聽到動力火車《I Need You》，回想到疫情期間她與先生見不到面，甚至想念對方到生病，還去看了身心科，一進診間她就跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥後對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」天心說：「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」姚淳耀則是在收到歌曲之後，拿出他和太太的合照，搭配照片聆聽這首歌，他說：「看著兩個人從以前到現在，會有很多感觸耶！這首歌讓我有一種很需要彼此的感覺。」

