自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

為台灣電影撐場！李遠續拚國片排片率20％ 九大戲院全力助攻

〔記者廖俐惠／台北報導〕文化部長李遠昨（3日）邀請全國戲院代表，共同交流有關後疫情時代，電影院及國片永續經營並維持熱度的議題。在與會者全力支持下，國片排片率在未來3年（2027-2029年）繼續以20%為目標。李遠表示，臺灣人做事有「臺灣模式」，電影產業也一樣，從支持者的包場，到文化幣的靈活運用，他對未來臺灣電影產業的發展是相當樂觀的。

文化部長李遠邀請全國戲院代表以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等，共同交流有關後疫情時代，電影院及國片永續經營並維持熱度議題。（文化部提供）文化部長李遠邀請全國戲院代表以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等，共同交流有關後疫情時代，電影院及國片永續經營並維持熱度議題。（文化部提供）

2025年國片成績亮眼，多達5部台灣電影票房破億，目前仍在上映的《陽光女子合唱團》更是劍指《海角七號》，問鼎國片影史票房冠軍。 昨天出席的戲院代表包括連鎖的威秀影城、秀泰影城、國賓影城、in89豪華數位影城、新光影城、喜樂時代影城；獨立戲院的光點電影院、誠品電影院、南投戲院，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等。

文化部表示，疫情期間為對電影院進行紓困補助並振興電影產業，文化部曾與映演業者共同建立「國片映演協商機制」，自2024年起至今（2026）年啟動3年自主排片計畫，以2019年疫情前約10%為基礎，鼓勵3廳以上戲院於3年內國片排片率增至20%，3廳以下（含3廳）每年提升2%，並於第3年排片率至少提升6%。

文化部長李遠表示，臺灣人做事有「臺灣模式」，電影產業也一樣，從支持者的包場，到文化幣的靈活運用，對未來臺灣電影產業發展感到樂觀。（文化部提供）文化部長李遠表示，臺灣人做事有「臺灣模式」，電影產業也一樣，從支持者的包場，到文化幣的靈活運用，對未來臺灣電影產業發展感到樂觀。（文化部提供）

李遠說，他曾為電影人，尤其在中影工作的時代，他從電影題材開發、尋找導演和製片、上片、行銷，幾乎是一條龍處理，所以非常理解「戲院的排片可以決定電影的生死」，但他更了解國片本身如果不夠好，只是靠補助並沒有辦法實質幫助戲院持續營運，「仍要靠國片製作端的爭氣」。因此，他的心態絕對不是要強迫戲院如何排片，而是希望大家共同「保護」自己的電影，唯有創作自己的文化內容，才能真正擁有臺灣的文化主權。

「政府是有決心的。」李遠也說，包含他上任後，爭取第2個100億國發基金，延續文策院投資，並且滾動民間資金共同投入；推出「大航海計畫」，從故事開發到製作、行銷，開啟臺灣整體電影提升，並走向國際的可能；以及文化幣向下延伸，且持續以加碼，促進青少年進場觀看國片，甚至讓文化幣成為另一種「社交模式」。一連串積極的作為就是文化部及他對於影視產業的保證，「我們會盡力做，為產業助攻」。

文化部長李遠（左）邀請全國戲院代表，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等交流。（文化部提供）文化部長李遠（左）邀請全國戲院代表，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等交流。（文化部提供）

交流會上，各參與電影院代表除了表達對於國片排片率持續以20%為目標的全力支持，也期盼文化部能繼續各項協助，尤其在後疫情時代，面對觀影習慣的大幅改變，電影院同時面臨ESG轉型的壓力等，建議文化部能在數位化、節能、省電等設備投資上提供支持。

此外，業界代表也提出許多維持電影院永續經營的建議，例如可以借鏡日本、香港等國推出「Movie Day」，以特別提供的優惠形成「一起看電影的日子」，常態性刺激並養成消費者將看電影成為日常；針對非都會區獨立戲院則可利用「地方創生樞紐」的特殊性，帶入更多的國片排片及行銷，例如影人場的舉辦等，反而有機會讓無法到都市看電影的長輩與學生，形成國片觀影的習慣；當然不管哪種類型的戲院，大家都期盼文化部能持續國片聯合行銷、文化幣等帶動國片關注度的活動及政策，繼續維持國片熱潮。

對於與會者全力支持提升國片排片率，並提出許多建議及創意的國片行銷策略，李遠也表示，將積極爭取跨部會資源及合作，協助電影院設備升級，並且輔導業者符合ESG目標等。文化部也將繼續各項補助、投資並滾動民間投入等各項政策，一起從產製端、播映端共同創造新的臺灣電影風潮，不斷突破國片票房紀錄。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中