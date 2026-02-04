自由電子報
娛樂 日韓

金宣虎逃稅致歉！經紀公司低頭曝止血方案

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金宣虎主演《愛情怎麼翻譯？》人氣再翻紅，不料卻捲入「一人法人逃稅疑雲」，風波延燒多日後，所屬經紀公司 Fantagio今（4日）出面說明最新進度，並正式道歉，試圖替爭議劃下句點。

Fantagio在聲明中指出，金宣虎於2024年1月成立一人法人，原本是基於演藝活動與舞台劇製作需求，並在與前東家合約期間，透過該法人收取相關結算款。不過，公司也坦言，金宣虎後續已意識到這樣的法人運作方式「容易引發誤解」，因此主動全面踩煞車。

聲明強調，該法人在近一年內「已完全沒有任何實質營運」，自2025年2月金宣虎正式與Fantagio簽約後，所有演藝收入也都改為「直接匯入本人帳戶」，與該法人徹底切割。

金宣虎。（翻攝自Naver）金宣虎。（翻攝自Naver）

引發關注的是，Fantagio這次不只停在說明層面，而是直接拋出具體善後措施。

公司透露，金宣虎已全數歸還過去使用的法人信用卡、支付給家人的薪資，以及登記在法人名下的車輛；針對過去透過法人取得的結算金額，也在原本已繳法人稅的情況下，「補繳完成個人所得稅」，目前法人正依法進行歇業程序，相關行政流程即將完成。

Fantagio罕見以較為低姿態的語氣表示，金宣虎本人對於「在未充分理解法人營運與稅務影響的情況下，維持法人約一年」深感反省，並向外界致歉。

公司方面則承諾，未來將以更嚴謹的方式管理旗下藝人的整體活動，避免類似爭議再次發生。

