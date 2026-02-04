後台拍攝惹議！郁欣Ivy與TWS合作舞蹈Challenge引粉絲反彈

網紅郁欣Ivy與TWS合作拍攝舞蹈Challenge。（翻攝Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日韓國男團TWS在高雄流行音樂中心海音館舉辦演唱會，演唱會後台的一段合作影片在社群平台引發熱議。知名網紅郁欣Ivy，擁有抖音130萬追蹤，與TWS合作拍攝舞蹈Challenge，原本只是一般宣傳互動，卻因拍攝時機與場域特殊，引起部分粉絲不滿。

有粉絲在社群留言直言，「為什麼她可以進後台拍攝？」、「後台不是應該只給工作人員和邀請對象嗎？」引發對郁欣身份與資源的爭議，甚至出現語氣激烈的攻擊留言。對此，不少網友也表示，這種過度批評令人不適，「看了真的很不舒服！」

有趣的是，TWS官方隨後也轉發了這段合體Challenge影片，郁欣本人也在Instagram感謝TWS的邀請，才讓部分粉絲理解雙方合作的原委。面對網路爭議，郁欣在Threads上發文回應，表達感謝大家關心，強調自己「很好」，並希望善意可以延續，同時以「peace & love」作結，未正面回擊質疑，不少網友對她成熟的態度表示肯定，認為她處理方式冷靜又理性，成功將風波降溫。

