娛樂 最新消息

搭檔曝光具俊曄深情痛哭畫面 手寫紙上滿是「熙媛阿…」

姜元來（左）和好友來探望具俊曄（右），三人面談中不停拭淚。（圖擷取自姜元來IG）姜元來（左）和好友來探望具俊曄（右），三人面談中不停拭淚。（圖擷取自姜元來IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕女星大S（徐熙媛）2日逝世一週年，家人與演藝圈好友齊聚參加由大S丈夫具俊曄打造的紀念雕像揭幕儀式。不少演藝圈人士都到場，具俊曄多年的隊友兼兄弟、酷龍成員姜元來也坐著輪椅現前來致意，爾後姜元來在社群上曝光部分照片，上面滿是具俊曄的深情，照片一出看哭一票網友。

姜元來曝光具俊曄手寫紙，上面滿是大S的名字。（圖擷取自姜元來IG）姜元來曝光具俊曄手寫紙，上面滿是大S的名字。（圖擷取自姜元來IG）

姜元來來台參與大S的紀念雕像揭幕儀式，會後與具俊曄碰面致意時，曝光令人動容的畫面，更是具俊曄懷念亡妻的一舉一動，只見他在室內也沒有休息，手裡不斷在紙上塗塗寫寫，一邊寫一邊聽歌卻也一邊哭泣，等具俊曄離開位子後，姜元來過去看才發現，那張是一張衛生紙，上頭滿是「徐熙媛」與「熙媛啊…」。

姜元來表示「看到上面寫著『徐熙媛』我擔心那張紙會被當成垃圾丟掉，於是把它收了起來。」那是對大S始終不渝的思念，具俊曄見到老友當場相擁痛哭，姜元來還指出自己和朋友洪錄基一起沒有規劃就來到台北，事先也沒有通知具俊曄，看到老友之後發現「他瘦到連27年前大S送給他的那件外套都穿得下」，更痛心的表示他們一見面就緊緊相擁，3人好一陣子只能淚如雨下連近況都說不出口，具俊曄一句話也沒說，只是不停地拭淚，一番話看哭網友，不只顯見酷龍團隊與好友的情深義重，也有具俊曄對大S至死不渝的愛戀。

具俊曄當年的酷龍搭檔姜元來特地來台致意。（記者潘少棠攝）具俊曄當年的酷龍搭檔姜元來特地來台致意。（記者潘少棠攝）

