繳過2次8位數學費 KIMIKO：看懂世界必要代價

「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號，昨（3）日感性在臉書發文，坦言過了45歲以後，才忽然發現：「原來人生裡有這麼多段落會在不知不覺中走到句點。」

KK在發文透露，有些關係、有些身分、有些以為會一直延續下去的日子，悄悄就結束了。回頭看過去，其實也不得不承認：「自己是幸運的。」更自曝這一路上「繳了2次8位數的驚人學費」，但她認為，那些代價也許是金錢、時間、感情，甚至是健康與機會，但現在再看，它們已不只是傷痕，而是刻在生命裡的課程。

請繼續往下閱讀...

能稱之為「學費」，KK透露代表自己已經不再只用「被傷害」的角度來看那些事，而是承認：

「那是讓自己長大、看清自己、看懂世界的必要代價。」坦言也許正是因為年輕時就遭遇過夠多風浪，後來的人生裡，當難題再度出現，心裡的自我修復能力，真的變得快了一點。

走到中年，KK才明白：「有些人提早經歷風暴，不一定是比較倒楣，而是比較早練就出一副能在風雨中站穩的骨架。」強調有的事，不是為了讓你贏或輸，而是為了推你走向一個全新的自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法