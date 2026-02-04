自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳克群跟王心凌回香閨 女方回應了

「甜蜜天后」王心凌上個月23日在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）「甜蜜天后」王心凌上個月23日在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年9月被爆在飛機上曖昧的歌手王心凌與吳克群，2人花邊新聞傳了19年，上個月底某日深夜2人被直擊聚完餐後，吳克群先上計程車，隨後王心凌竟也坐上同一輛車相伴離開回到女方香閨。對此，女方也做出回應。

《鏡週刊》報導，對於吳克群跟著王心凌回她家，女方所屬經紀公司「天晴娛樂」表示：「謝謝關心，我們沒有回應。」

吳克群向來對感情一事相當低調。（資料照）吳克群向來對感情一事相當低調。（資料照）

去年9月王心凌過生日，沒想到收到禮物竟是「花邊緋聞」，遭爆料與大她3歲的吳克群疑似「舊情復燃」，巧的是，早在18年前本報剛好也在王心凌生日前2天拍到吳克群去參加她的生日宴，當時對於「回收愛情」繪聲繪影新聞，王心凌在社群引用她的歌曲《劈你的雷正在路上》歌詞，寫下：「誰是誰？搞不清楚誰是誰？怎麼能說的天花亂墜？」還放上一個充滿疑惑的表情符號，似乎覺得爆料者將她和吳克群的關係說得「天花亂墜」。

當時對於被爆和吳克群一起出入機場，甚至在飛機上還有「情侶般互動」，王心凌經紀公司回應：「去上海都是跟經紀人一起去工作。」吳克群經紀人則表示：「他行程緊湊，參加多場音樂節與演唱會，只是恰巧有2次活動與王心凌同場。」

相關新聞：曖昧情牽19年 王心凌吳克群深夜回香閨約會

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中