吳克群跟王心凌回香閨 女方回應了

「甜蜜天后」王心凌上個月23日在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年9月被爆在飛機上曖昧的歌手王心凌與吳克群，2人花邊新聞傳了19年，上個月底某日深夜2人被直擊聚完餐後，吳克群先上計程車，隨後王心凌竟也坐上同一輛車相伴離開回到女方香閨。對此，女方也做出回應。

《鏡週刊》報導，對於吳克群跟著王心凌回她家，女方所屬經紀公司「天晴娛樂」表示：「謝謝關心，我們沒有回應。」

吳克群向來對感情一事相當低調。（資料照）

去年9月王心凌過生日，沒想到收到禮物竟是「花邊緋聞」，遭爆料與大她3歲的吳克群疑似「舊情復燃」，巧的是，早在18年前本報剛好也在王心凌生日前2天拍到吳克群去參加她的生日宴，當時對於「回收愛情」繪聲繪影新聞，王心凌在社群引用她的歌曲《劈你的雷正在路上》歌詞，寫下：「誰是誰？搞不清楚誰是誰？怎麼能說的天花亂墜？」還放上一個充滿疑惑的表情符號，似乎覺得爆料者將她和吳克群的關係說得「天花亂墜」。

當時對於被爆和吳克群一起出入機場，甚至在飛機上還有「情侶般互動」，王心凌經紀公司回應：「去上海都是跟經紀人一起去工作。」吳克群經紀人則表示：「他行程緊湊，參加多場音樂節與演唱會，只是恰巧有2次活動與王心凌同場。」

