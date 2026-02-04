自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不敢細想好友離世！阿雅頻夢見大S 坦言：最懂妳的人就是具俊曄

阿雅（左）日前參加大S紀念雕像揭幕儀式。（資料照；記者潘少棠攝）阿雅（左）日前參加大S紀念雕像揭幕儀式。（資料照；記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛紀念雕像「熙媛的永恆軌道」日前於金寶山「碑林名人區」正式揭幕，徐家親友及多位演藝圈好友齊聚現場，低調舉行追思會，氣氛莊重而感傷。儀式結束後，「S幫」成員之一的「阿雅」柳翰雅於昨（3）日透過社群平台發文，分享對摯友的思念，也首度談及自己見到雕像當下的感受。

阿雅在小紅書寫下長文追憶大S，坦言這一年來刻意不敢細想好友離去的事實，深怕一旦正視便承受不了，「也許這就是我常常夢見妳的原因。」她形容大S走得瀟灑，將笑容與溫柔留給身邊每一個人，而當她親眼看到紀念雕像時，心中也浮現一個確定的答案「最懂熙媛的人，就是具俊曄。」

文中阿雅也轉述范曉萱曾說過的一段話，提到每個人活著的方式不同，而大S如今是以另一種形式活在大家心中。然而，即使如此，思念與感傷仍會在不經意時湧上心頭。她感性透露，大S離開後，姐妹們的聚會常常是「笑著笑著就哭了，哭著哭著又笑了」，情緒交織，難以言喻。

文章最後，阿雅描寫追思會結束後的夜晚，她抬頭望向星空，忍不住想像大S是否已回到屬於她的星球，仍與大家一同分享悲傷與歡笑，並以一句「我們很想妳」作結，讓不少網友看了紅了眼眶。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中