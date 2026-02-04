不敢細想好友離世！阿雅頻夢見大S 坦言：最懂妳的人就是具俊曄

阿雅（左）日前參加大S紀念雕像揭幕儀式。（資料照；記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛紀念雕像「熙媛的永恆軌道」日前於金寶山「碑林名人區」正式揭幕，徐家親友及多位演藝圈好友齊聚現場，低調舉行追思會，氣氛莊重而感傷。儀式結束後，「S幫」成員之一的「阿雅」柳翰雅於昨（3）日透過社群平台發文，分享對摯友的思念，也首度談及自己見到雕像當下的感受。

阿雅在小紅書寫下長文追憶大S，坦言這一年來刻意不敢細想好友離去的事實，深怕一旦正視便承受不了，「也許這就是我常常夢見妳的原因。」她形容大S走得瀟灑，將笑容與溫柔留給身邊每一個人，而當她親眼看到紀念雕像時，心中也浮現一個確定的答案，「最懂熙媛的人，就是具俊曄。」

文中阿雅也轉述范曉萱曾說過的一段話，提到每個人活著的方式不同，而大S如今是以另一種形式活在大家心中。然而，即使如此，思念與感傷仍會在不經意時湧上心頭。她感性透露，大S離開後，姐妹們的聚會常常是「笑著笑著就哭了，哭著哭著又笑了」，情緒交織，難以言喻。

文章最後，阿雅描寫追思會結束後的夜晚，她抬頭望向星空，忍不住想像大S是否已回到屬於她的星球，仍與大家一同分享悲傷與歡笑，並以一句「我們很想妳」作結，讓不少網友看了紅了眼眶。

