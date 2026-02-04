冷面女神秒破功 Jennie收禮那刻形象全消失

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜圈又被「送禮」玩出新高度！全新實境綜藝《秘密好友俱樂部》一開播就話題炸裂，固定班底超狂，包括BLACKPINK Jennie、人氣男神DEX、秋成勳、變裝女王李秀智等人，首集變成一場臥底追逐戰，笑點同步飆升。

Jennie一出手就把送禮當成一門浪漫科學，宣告要來一波「禮物轟炸」，不只補給維他命，還精心準備年輕人瘋搶的「名字餅乾」，打算把DEX的本名「珍映」變成彩蛋。

請繼續往下閱讀...

Jennie亮相韓綜《秘密好友俱樂部》。（愛奇藝國際版提供）

她笑說送禮的關鍵是「忍耐」，不到最後一秒絕不曝光，否則驚喜就破功。這份堅持，讓她一戰成名為「禮物轟炸王」。

節目宣布「最先成功送出第一份禮物就有福利」，5人瞬間進入特務模式。Jennie發現DEX在附近用餐後，緊張值拉滿，三度擦身而過、心跳狂飆，情急之下對著空氣連喊「小心」數十次，還繞著餐廳外圍來回踩點，再三叮嚀店員「千萬別說我來過」，很有特務的樣子。

韓綜《秘密好友俱樂部》集結 BLACKPINK Jennie、綜藝男神 DEX、綜合格鬥選手秋成勳、《無限挑戰》靈魂人物盧弘喆，以及實力派諧星李秀智。（翻攝自愛奇藝國際版）

另一邊，DEX直接殺到秋成勳下榻飯店，差點正面撞上當事人，驚險程度讓人替他捏把冷汗。

至於全場最荒謬的畫面，非李秀智莫屬，她變裝成聖誕老人直闖Jennie經紀公司，結果警戒心爆表的Jennie手拿零食盒衝到門口質問「你是誰！」確認收禮後卻秒切幸福模式，邊跳邊喊「我收到禮物了！」冷酷女神瞬間融化。

不少觀眾看完直呼，這不是單純的送禮綜藝，而是把「揣摩對方心意」做成諜戰級娛樂，有追逐、有誤會、有甜度，還有意想不到的溫暖。《秘密好友俱樂部》由愛奇藝國際版全台獨家跟播。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法