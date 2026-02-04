自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

冷面女神秒破功 Jennie收禮那刻形象全消失

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜圈又被「送禮」玩出新高度！全新實境綜藝《秘密好友俱樂部》一開播就話題炸裂，固定班底超狂，包括BLACKPINK Jennie、人氣男神DEX、秋成勳、變裝女王李秀智等人，首集變成一場臥底追逐戰，笑點同步飆升。

Jennie一出手就把送禮當成一門浪漫科學，宣告要來一波「禮物轟炸」，不只補給維他命，還精心準備年輕人瘋搶的「名字餅乾」，打算把DEX的本名「珍映」變成彩蛋。

Jennie亮相韓綜《秘密好友俱樂部》。（愛奇藝國際版提供）Jennie亮相韓綜《秘密好友俱樂部》。（愛奇藝國際版提供）

她笑說送禮的關鍵是「忍耐」，不到最後一秒絕不曝光，否則驚喜就破功。這份堅持，讓她一戰成名為「禮物轟炸王」。

節目宣布「最先成功送出第一份禮物就有福利」，5人瞬間進入特務模式。Jennie發現DEX在附近用餐後，緊張值拉滿，三度擦身而過、心跳狂飆，情急之下對著空氣連喊「小心」數十次，還繞著餐廳外圍來回踩點，再三叮嚀店員「千萬別說我來過」，很有特務的樣子。

韓綜《秘密好友俱樂部》集結 BLACKPINK Jennie、綜藝男神 DEX、綜合格鬥選手秋成勳、《無限挑戰》靈魂人物盧弘喆，以及實力派諧星李秀智。（翻攝自愛奇藝國際版）韓綜《秘密好友俱樂部》集結 BLACKPINK Jennie、綜藝男神 DEX、綜合格鬥選手秋成勳、《無限挑戰》靈魂人物盧弘喆，以及實力派諧星李秀智。（翻攝自愛奇藝國際版）

另一邊，DEX直接殺到秋成勳下榻飯店，差點正面撞上當事人，驚險程度讓人替他捏把冷汗。

至於全場最荒謬的畫面，非李秀智莫屬，她變裝成聖誕老人直闖Jennie經紀公司，結果警戒心爆表的Jennie手拿零食盒衝到門口質問「你是誰！」確認收禮後卻秒切幸福模式，邊跳邊喊「我收到禮物了！」冷酷女神瞬間融化。

不少觀眾看完直呼，這不是單純的送禮綜藝，而是把「揣摩對方心意」做成諜戰級娛樂，有追逐、有誤會、有甜度，還有意想不到的溫暖。《秘密好友俱樂部》由愛奇藝國際版全台獨家跟播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中