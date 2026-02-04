玉木宏變「陪睡系」父親！一句話讓爸媽集體破防

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇男神玉木宏在新劇《專業保險調查員·天音蓮》飾演專門追查保險金詐欺的王牌調查員「天音蓮」，角色冷靜、狠勁十足，為逼近真相，甚至不惜走在灰色地帶。

戲外受訪時，被問到「如果人生真的要投保，最想守住什麼？」玉木宏的答案完全反差，表示不是名聲、不是健康，而是「和孩子一起入睡的時間」。

請繼續往下閱讀...

玉木宏（右）、岡崎紗繪合作新劇《專業保險調查員·天音蓮》。（friDay影音提供）

玉木宏坦言，因為工作行程滿檔，常常等回到家時孩子早已睡著，「即使只能看看睡臉、躺在旁邊陪睡，也會有一種『今天終於完整結束了』的感覺。」令不少家長秒懂點頭直呼：「這真的買不到。」

只是當爸爸的日常，也不全是只有溫馨畫面。玉木宏笑說，孩子睡相相當豪邁，半夜「腳直接飛過來踢到臉」早就習以為常。至於怎麼應對？他只淡淡回一句：「就溫柔的把腳移開。」父愛濃度破表。

《專業保險調查員·天音蓮》玉木宏。（friDay影音提供）

回到戲劇本身，《專業保險調查員·天音蓮》以「保險金背後的真相」為主軸，每集都圍繞著事故、謊言與制度漏洞展開。

玉木宏這次搭檔的是岡崎紗繪，兩人首次合作幾乎場場同框，火花意外合拍。岡崎爆料，玉木宏私下其實很愛惡作劇，拍攝現場常被他逗得笑聲不斷，完全顛覆「冷面男神」形象。《專業保險調查員·天音蓮》於friDay影音每週五更新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法