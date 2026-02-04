自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

玉木宏變「陪睡系」父親！一句話讓爸媽集體破防

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇男神玉木宏在新劇《專業保險調查員·天音蓮》飾演專門追查保險金詐欺的王牌調查員「天音蓮」，角色冷靜、狠勁十足，為逼近真相，甚至不惜走在灰色地帶。

戲外受訪時，被問到「如果人生真的要投保，最想守住什麼？」玉木宏的答案完全反差，表示不是名聲、不是健康，而是「和孩子一起入睡的時間」。

玉木宏（右）、岡崎紗繪合作新劇《專業保險調查員·天音蓮》。（friDay影音提供）玉木宏（右）、岡崎紗繪合作新劇《專業保險調查員·天音蓮》。（friDay影音提供）

玉木宏坦言，因為工作行程滿檔，常常等回到家時孩子早已睡著，「即使只能看看睡臉、躺在旁邊陪睡，也會有一種『今天終於完整結束了』的感覺。」令不少家長秒懂點頭直呼：「這真的買不到。」

只是當爸爸的日常，也不全是只有溫馨畫面。玉木宏笑說，孩子睡相相當豪邁，半夜「腳直接飛過來踢到臉」早就習以為常。至於怎麼應對？他只淡淡回一句：「就溫柔的把腳移開。」父愛濃度破表。

《專業保險調查員·天音蓮》玉木宏。（friDay影音提供）《專業保險調查員·天音蓮》玉木宏。（friDay影音提供）

回到戲劇本身，《專業保險調查員·天音蓮》以「保險金背後的真相」為主軸，每集都圍繞著事故、謊言與制度漏洞展開。

玉木宏這次搭檔的是岡崎紗繪，兩人首次合作幾乎場場同框，火花意外合拍。岡崎爆料，玉木宏私下其實很愛惡作劇，拍攝現場常被他逗得笑聲不斷，完全顛覆「冷面男神」形象。《專業保險調查員·天音蓮》於friDay影音每週五更新。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中