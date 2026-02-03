自由電子報
娛樂 最新消息

陳星旭《突然的喜歡》吻戲大翻車 王玉雯捂臉大喊：「羞死了！」

陳星旭和王玉雯在《突然的喜歡》有很多深情又搞笑的吻戲。（翻攝自網路）陳星旭和王玉雯在《突然的喜歡》有很多深情又搞笑的吻戲。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星陳星旭和王玉雯主演的都會愛情劇《突然的喜歡》最近正在熱播，兩人在劇中的吻戲花絮意外掀起網友熱議。只是不同於戲中甜度爆表又搞笑的親密互動，兩人在現實中卻因為「太熟了」，回看兩個人的吻戲都害羞到不行，甚至直接關掉影片，反差感十足。

陳星旭和王玉雯在《突然的喜歡》互動自然搞笑。（翻攝自網路）陳星旭和王玉雯在《突然的喜歡》互動自然搞笑。（翻攝自網路）

陳星旭和王玉雯是北京舞蹈學院附中的校友，兩人11歲就認識，已有超過16年的交情。陳星旭私底下不擅與人交際，王玉雯個性活潑，兩人去年一起上綜藝節目《地球超新鮮》就有許多有趣的互動，最近在We TV新戲《突然的喜歡》，因為飾演男女主角有許多親密吻戲，更掀起「熟人拍吻戲超尷尬」的趣味話題。

陳星旭和王玉雯在《突然的喜歡》的合作引發「熟人拍吻戲超尷尬」的趣味話題。（翻攝自網路）陳星旭和王玉雯在《突然的喜歡》的合作引發「熟人拍吻戲超尷尬」的趣味話題。（翻攝自網路）

兩人為劇宣傳，一起觀看《突然的喜歡》的拍攝花絮時不約而同迴避，王玉雯笑說：「剛看到吻戲開頭就關掉了」，還透露每次拍完吻戲，她都忍不住捂臉大喊：「羞死了！」因為她和陳星旭從學生時期一路走來太熟了，拍起親密吻戲反而變得很尷尬。尤其是她在劇中演穿越者，為了能回到現代，必須贏得陳星旭的愛，她使盡渾身解數挑逗陳星旭，主動獻吻的戲超搞笑。

陳星旭和王玉雯是多年老好，在《突然的喜歡》演起吻戲超尷尬。（翻攝自網路）陳星旭和王玉雯是多年老好，在《突然的喜歡》演起吻戲超尷尬。（翻攝自網路）

陳星旭的反應同樣真實，被拍到觀看花絮時耳朵通紅、表情明顯侷促，甚至不敢完整看完。還笑說他現在最擔心錄綜藝節目時，被身邊好友起鬨要求「現場復刻吻戲」，一想到就先投降了。

body

