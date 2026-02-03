自由電子報
娛樂 最新消息

大S離世滿1年…小S忍淚再發聲「想到具俊曄這一點」心就安定了

「大S」徐熙媛辭世滿1年，紀念雕像昨（2日）於金寶山圓滿落幕。（翻攝自臉書）「大S」徐熙媛辭世滿1年，紀念雕像昨（2日）於金寶山圓滿落幕。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世滿1年，紀念雕像昨（2日）於金寶山揭幕，現場細雨中氣氛莊重哀傷，丈夫具俊曄與妹妹「小S」徐熙娣等家人守候在側。儀式結束後，小S今稍早再度公開心聲，感謝姊夫具俊曄親自為大S設計雕像，也忍淚吐露自己如何在失去至親後，靠著一個念頭讓情緒慢慢平靜。

小S感性表示，這座雕像是具俊曄為大S所設計，希望所有愛著大S的人，當想念時都能來看看她、跟她說說話。小S也感謝當天冒雨前來的至親好友，笑中帶淚地說「如果是大太陽，就不是我姐的風格了！」一句話，道盡家人對大S個性的了解與不捨。

談到內心最難熬的時刻，小S忍淚坦言當自己陷入悲傷深淵時，只要想到大S離世前的3年，陪伴在身邊的全是具俊曄，「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西」，用乾淨、單純、沒有雜質的心守護著姊姊，自己的心也就能慢慢安定下來，也因此對姊夫充滿感謝。

小S最後轉述母親「S媽」黃春梅在看到雕像時的一句話「寶貝，妳重生了！」她相信，母親心中的那個空洞，在這一天被填補了一部分，也讓網友們再度紅了眼眶，感受到這場紀念儀式背後，家人彼此撐住彼此的力量。

