娛樂 最新消息

i-dle舒華暴瘦令人心疼 台灣現蹤變成這樣

舒華受瑪菲司邀請成為產品代言人。（Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司提供）舒華受瑪菲司邀請成為產品代言人。（Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團i-dle成員舒華今出席記者會，擔任電商女王Mavis瑪菲司旗下品牌的代言人。舒華這陣子暴瘦引起粉絲關心，就連主持人曾寶儀都很關心她的近況。

久違回到台灣出席活動，舒華開心表示：「今天非常開心可以來到這裡，每次回來都很開心，大家都給我很多稱讚跟支持。」舒華不忘向粉絲喊話，感謝大家無條件的愛與支持，並提醒近期流感盛行，「不要太累，健康真的很重要，凡事都要以健康為主。」讓曾寶儀聽了直呼：「那我就放心了。」

舒華分享維持美麗的秘訣。（Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司提供）舒華分享維持美麗的秘訣。（Halo Mavis 瑪菲司股份有限公司提供）

談及維持體態的秘訣，舒華若在海外工作無法上皮拉提斯課程，就會在飯店跑步機上跑很久，久到常被團員虧：「你瘋了嗎？」為了身材非常努力。舒華很喜歡爆汗的感覺，同時也強調拉筋的重要性，「開始拉筋後，常常被稱讚體態很好，拉完筋也不會那麼緊繃。」

記者會上瑪菲司以老闆身分分享，品牌自創立以來始終堅持「真實有感、安心陪伴」的核心理念，她認為舒華就是不二人選，尤其身上那份自然、不刻意的狀態，正是符合品牌想傳遞的女性樣貌，也讓這次合作顯得格外水到渠成。

