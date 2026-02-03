氣場明顯不同 蔡凡熙轉型有感戲路超硬

蔡凡熙出席腕錶新品活動，以俐落成熟的造型現身。（MIDO提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演員蔡凡熙近來事業動能持續升溫，2026年可說是他作品齊發的重要關鍵年。今（3）日他出席腕錶新品活動，以俐落成熟的造型現身，整體狀態明顯比過往更加洗鍊，舉手投足間散發穩定氣場，也讓外界再次感受到他近年持續累積的轉變與成長。

回顧蔡凡熙的演員歷程，從早期陽光形象出道，到近年逐步挑戰更具深度與張力的角色，他不斷跨越類型框架，嘗試不同表演層次。即將於2月17日（大年初一）上映，並入選東京國際影展（TIFF）的賀歲電影《雙囍》，便是他今年備受期待的作品之一。片中他飾演臨場反應極快的「最強伴郎」，與劉冠廷、9m88組成救火搭檔，在節奏明快的劇情中展現喜劇魅力。

蔡凡熙與霍建華、楊謹華共同主演的Netflix醫療職人劇《急診室的奇蹟》確定播出第四季。（MIDO提供）

除了喜劇作品，蔡凡熙也持續拓展戲路。由他與霍建華、楊謹華共同主演的Netflix醫療職人劇《急診室的奇蹟》確定播出第四季，他在劇中飾演於高壓急診環境中成長的年輕醫師，面對生死抉擇與倫理衝突，展現厚實而內斂的情感層次。從輕快喜劇到沉重醫療劇的轉換，讓觀眾看見他在表演上的彈性與進化。

蔡凡熙維持高度自律的生活節奏，固定進行健身訓練與體態管理，也持續加強英文與台語能力。（MIDO提供）

為迎接滿檔拍攝行程，蔡凡熙也維持高度自律的生活節奏，不僅固定進行健身訓練與體態管理，也持續加強英文與台語能力，為角色做足準備。他過去在《黑的教育》中詮釋帶有衝突性的少年角色，在《台灣犯罪故事》中飾演承受冤獄壓力的人物，皆細膩呈現人性的掙扎與極限張力，精準的演技甚至讓家人看完後笑說「完全認不出來是他」。

無論角色類型或戲劇風格，蔡凡熙始終保持穩定且扎實的表演質感，逐步累積屬於自己的存在感。從青春形象到成熟轉型，他以節奏穩健的步伐持續前進，也讓外界更加期待他在接下來作品中，將帶來什麼樣的全新樣貌。

