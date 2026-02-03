後宮開太大翻車 日本一夫多妻網紅下場落魄

日本YouTuber渡部龍太（左2）因宣揚「一夫多妻」生活方式爆紅。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本YouTuber渡部龍太因宣揚「一夫多妻」生活方式爆紅，巔峰時期曾與8名女子同住，並育有11名子女，他也時常在網路上分享「全家幸福照」。不過近日他在社群平台發文坦言經濟狀況陷入困境，沒有正式工作的他如今只能睡在車上度日，過去圍繞在身邊的8名「紅粉知己」也只剩下2人願意繼續追隨他生活。即便如此，渡部龍太仍不氣餒，甚至宣告未來「還會再娶」。

渡部龍太沒有固定職業，主要收入來源為經營YouTube頻道《一夫多妻頻道》。他曾公開表示，非常嚮往幕府時代德川家齊擁有53名子女的紀錄，並透露自己立志要超越對方。雖然外界稱他曾有8位「老婆」，但實際上他並未與任何一名女子正式結婚，僅分別在日本與馬來西亞與她們生下11名子女，一度同時負擔兩個家庭的生活開銷。

渡部龍太沒有固定職業，主要收入來源為經營YouTube頻道《一夫多妻頻道》。（翻攝自X）

《一夫多妻頻道》過去相當受到網友歡迎，最高月收入曾突破100萬日圓（約新台幣20萬元）。然而隨著孩子人數增加，多名伴侶忙於照顧子女，無法再協助拍攝影片，加上陸續有人離開渡部龍太身邊，導致頻道內容與收入大幅下滑。

渡部龍太透露，家庭每月支出至少需80萬日圓（約新台幣16萬元）。去年底，大老婆與三姨太先後帶著孩子返回娘家，渡部的一夫多妻生活也因此暫時畫下句點，目前僅剩尚未生育的二姨太仍願意與他同住。

渡部龍太表示，自己想「走向世界、娶更多老婆」。（翻攝自X）

他也曾與妻子們召開家庭會議，討論擴大家族的可能性，並表示自己想「走向世界、娶更多老婆」。不過這番言論引來妻子們強烈反彈，直言「一夫多妻制太噁心了」，讓他的多妻夢想破碎。如今渡部龍太名下資產僅剩11萬日圓（約新台幣2.2萬元），只能棲身於廂型車中過夜。

儘管現實困頓，渡部龍太仍未放棄打造多妻家族的夢想，也坦言未來生計將取決於YouTube頻道是否能重振聲勢。因此，他近期上架的新影片記錄了一夫多妻生活崩壞的過程。對此他仍抱持樂觀態度，並透露目前已有6名來自不同年齡層與職業背景的女子主動與他聯繫，希望加入這個「大家庭」。

