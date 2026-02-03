自由電子報
娛樂 最新消息

具俊曄手腕藏深情！大S離世一週年...他刺下第四條結婚線圈

雕像右手背刻上與大S本人相同的小花刺青，以及環繞手腕的線圈符號。（翻攝自臉書）雕像右手背刻上與大S本人相同的小花刺青，以及環繞手腕的線圈符號。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世一週年，紀念雕像「熙媛的永恆軌道」於金寶山揭幕，背後隱藏的設計細節隨之曝光。最令人動容的是，具俊曄不僅在雕像上刻下兩人的愛情印記，更在自己的手腕上，為這段「天人永隔」的婚姻刺下了第四道週年線圈。

具俊曄手腕多一條線惹鼻酸，揭密雕像小花刺青。（記者傅茗渝攝）具俊曄手腕多一條線惹鼻酸，揭密雕像小花刺青。（記者傅茗渝攝）

藝術總監李承道透露，這座雕像承載了大S本人的精神軌跡。雕像的右手背上，刻著大S與具俊曄共同擁有的小花刺青，以及環繞手腕的三條線圈。原來，兩人約定婚後每個週年都要在手上刺下一道線圈，為了牽手時能讓線條相扣，分別刺在具俊曄的左手與大S的右手。令人心碎的是，即便大S已離世，具俊曄仍守著這個約定，李承道證實：「Koo已經在自己的手腕上，為他們刺下了第四條線。」

大S雕像姿態歷經多次推敲。（翻攝自臉書）大S雕像姿態歷經多次推敲。（翻攝自臉書）

雕像碑文同樣引用了兩人的刺青語彙：將大S背上的翅膀化為羽毛，與具俊曄右肩上為愛妻而刺的「皇冠」圖騰結合，重新組合成一個全新的符號，加冕在英文字母「S」之上。這個設計象徵兩人的精神不再分離，在那條永恆的軌道上長久相伴。昨日儀式結束後的返程路上，李承道私下詢問具俊曄此刻在想什麼？他平靜地說：「明天要煮什麼早餐，帶上山去...」。

具俊曄與藝術總監李承道反覆檢視手稿，「熙媛的永恆軌道」歷時十個月完成。（翻攝自臉書）具俊曄與藝術總監李承道反覆檢視手稿，「熙媛的永恆軌道」歷時十個月完成。（翻攝自臉書）

這句「明天要煮什麼」，道盡了具俊曄這一年來的生活重心。他披著27年前的大衣，穿梭在現實與思念，用最平凡的早餐，撫慰最深沉的思念。

