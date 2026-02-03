自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁家輝狠絕化身幕後首腦「狼王」 動作場面IMAX同步震撼

梁家輝在《捕風追影》1打30癲狂廝殺。（鴻聯國際提供）梁家輝在《捕風追影》1打30癲狂廝殺。（鴻聯國際提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由影帝成龍和梁家輝主演的犯罪動作鉅片《捕風追影》終於在台定檔，台灣片商鴻聯國際今（3）更宣布，除了2D中文與粵語雙版本外，更將同步推出IMAX版本，透過IMAX頂天立地的大銀幕震撼，帶領觀眾直擊結合高科技犯罪與老派實戰的極限博弈，全面引爆腎上腺素。

67歲香港影帝梁家輝在片中飾演被形容為「狼王」的幕後首腦傅隆生，氣質冷冽、手段狠絕，不僅展現慢刀割喉般的冷血狠勁，更親自上陣完成1打30的高強度動作場面，充分展現老戲骨的壓迫感與存在感。

至於「狼王」所收養的養子團，則構成電影中最具矛盾張力的情感結構。其中最受矚目的，莫過於曾在去年《封神第二部》大放異彩的此沙，本次顛覆過往書生形象，留起粗獷鬍一人分飾兩角「熙蒙」與「熙旺」，象徵同一靈魂的兩種極端形態。

角色透過父與子的錯位關係層層展開，無論是「狼」無法逃脫的悲劇性宿命，或是這群孩子註定要「誤解愛」的命運，都為電影注入超越類型片框架的情感厚度與思辨空間。

此外，還有文俊輝飾演的胡楓，角色作為犯罪集團中負責整體行動佈局的戰術策劃者，表面沉穩溫和，實則心思縝密、行動果斷。不僅具備縝密的戰略頭腦，也擁有不俗的近身格鬥與偽裝能力。

《捕風追影》全員曝光；台灣定檔海報。（鴻聯國際提供）《捕風追影》全員曝光；台灣定檔海報。（鴻聯國際提供）

而片中無論是都市街頭的極限追逃、澳門塔頂的高空對決，或是暗巷中的近身搏鬥，皆為IMAX大銀幕量身打造。透過高畫質與震撼音效，動作戲的速度、力道與細節層次都將被完整放大，帶來極具臨場感的視聽體驗。《捕風追影》將於3月27日在台上映，包括IMAX中文版、2D中粵語版同步登場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中