梁家輝狠絕化身幕後首腦「狼王」 動作場面IMAX同步震撼

梁家輝在《捕風追影》1打30癲狂廝殺。（鴻聯國際提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由影帝成龍和梁家輝主演的犯罪動作鉅片《捕風追影》終於在台定檔，台灣片商鴻聯國際今（3）更宣布，除了2D中文與粵語雙版本外，更將同步推出IMAX版本，透過IMAX頂天立地的大銀幕震撼，帶領觀眾直擊結合高科技犯罪與老派實戰的極限博弈，全面引爆腎上腺素。

67歲香港影帝梁家輝在片中飾演被形容為「狼王」的幕後首腦傅隆生，氣質冷冽、手段狠絕，不僅展現慢刀割喉般的冷血狠勁，更親自上陣完成1打30的高強度動作場面，充分展現老戲骨的壓迫感與存在感。

至於「狼王」所收養的養子團，則構成電影中最具矛盾張力的情感結構。其中最受矚目的，莫過於曾在去年《封神第二部》大放異彩的此沙，本次顛覆過往書生形象，留起粗獷鬍一人分飾兩角「熙蒙」與「熙旺」，象徵同一靈魂的兩種極端形態。

角色透過父與子的錯位關係層層展開，無論是「狼」無法逃脫的悲劇性宿命，或是這群孩子註定要「誤解愛」的命運，都為電影注入超越類型片框架的情感厚度與思辨空間。

此外，還有文俊輝飾演的胡楓，角色作為犯罪集團中負責整體行動佈局的戰術策劃者，表面沉穩溫和，實則心思縝密、行動果斷。不僅具備縝密的戰略頭腦，也擁有不俗的近身格鬥與偽裝能力。

《捕風追影》全員曝光；台灣定檔海報。（鴻聯國際提供）

而片中無論是都市街頭的極限追逃、澳門塔頂的高空對決，或是暗巷中的近身搏鬥，皆為IMAX大銀幕量身打造。透過高畫質與震撼音效，動作戲的速度、力道與細節層次都將被完整放大，帶來極具臨場感的視聽體驗。《捕風追影》將於3月27日在台上映，包括IMAX中文版、2D中粵語版同步登場。

