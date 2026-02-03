自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周湯豪病倒出現後遺症！豁出去復工 比莉呼呼感性發聲

周湯豪重回巡演舞台。（環球提供）周湯豪重回巡演舞台。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周湯豪原定上個月中在成都開唱，因嚴重流感不得已延期，前幾天「REALIVE - DELUXE」巡演終於回歸，他帶著鐵人魂赴廣州演出，不忘幽自己一默：「我雖然還沒完全康復，我的腦子還有點腦霧，但是無論如何，還是會毫無保留的！」

歌迷狂撩周湯豪。（環球提供）歌迷狂撩周湯豪。（環球提供）

周湯豪形容自己一踏回巡演舞台，就瞬間活過來，他將出道15年對歌迷的感謝化為行動，唱到《罵醒我》Reimagined 15週年紀念版時全場氣氛感人；演唱會主題曲《我做的是愛不是夢》也唱出大家滿滿的回憶，《TURN UP》則讓粉絲狂熱的又叫又跳。

周湯豪重回巡演舞台。（環球提供）周湯豪重回巡演舞台。（環球提供）

歌迷特別做了巨型錦旗，上面寫著「帥得不得了 唱得這麼好」，並撩問：「為什麼十拿九穩？」台下熱情回應：「因為差你一吻。」逗樂周湯豪贈送飛吻，唱到《TIL THE END》這首婚禮必選曲，粉絲們更對周湯豪高喊：「嫁給我！」

周湯豪趁空吃美食。（環球提供）周湯豪趁空吃美食。（環球提供）

前陣子迷上打網球的周湯豪，趁著在廣州工作的空檔，去球場找朋友，雖然沒有帶裝備，還是下場打了10分鐘過過網球癮，還抽空品嚐了他心心念念的招牌菠蘿包、叉燒包。

而近來「樂壇傳奇」比莉暌違四年霸氣回歸，周湯豪百忙中抽空為媽媽執導新歌《阿福羅火山》MV，更不忘替她慶生，比莉也在社群發文：「謝謝導演，身體不舒服還幫我拍MV，又請我吃生日晚餐，我會孝順你的放心，哈哈哈。」母子倆的趣味互動獲一片讚聲。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中