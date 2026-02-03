周湯豪病倒出現後遺症！豁出去復工 比莉呼呼感性發聲

周湯豪重回巡演舞台。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周湯豪原定上個月中在成都開唱，因嚴重流感不得已延期，前幾天「REALIVE - DELUXE」巡演終於回歸，他帶著鐵人魂赴廣州演出，不忘幽自己一默：「我雖然還沒完全康復，我的腦子還有點腦霧，但是無論如何，還是會毫無保留的！」

歌迷狂撩周湯豪。（環球提供）

周湯豪形容自己一踏回巡演舞台，就瞬間活過來，他將出道15年對歌迷的感謝化為行動，唱到《罵醒我》Reimagined 15週年紀念版時全場氣氛感人；演唱會主題曲《我做的是愛不是夢》也唱出大家滿滿的回憶，《TURN UP》則讓粉絲狂熱的又叫又跳。

周湯豪重回巡演舞台。（環球提供）

歌迷特別做了巨型錦旗，上面寫著「帥得不得了 唱得這麼好」，並撩問：「為什麼十拿九穩？」台下熱情回應：「因為差你一吻。」逗樂周湯豪贈送飛吻，唱到《TIL THE END》這首婚禮必選曲，粉絲們更對周湯豪高喊：「嫁給我！」

周湯豪趁空吃美食。（環球提供）

前陣子迷上打網球的周湯豪，趁著在廣州工作的空檔，去球場找朋友，雖然沒有帶裝備，還是下場打了10分鐘過過網球癮，還抽空品嚐了他心心念念的招牌菠蘿包、叉燒包。

而近來「樂壇傳奇」比莉暌違四年霸氣回歸，周湯豪百忙中抽空為媽媽執導新歌《阿福羅火山》MV，更不忘替她慶生，比莉也在社群發文：「謝謝導演，身體不舒服還幫我拍MV，又請我吃生日晚餐，我會孝順你的放心，哈哈哈。」母子倆的趣味互動獲一片讚聲。

