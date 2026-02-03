邵雨薇也「靈動」！新片惡鬼造型曝光 自爆兩天不喝水

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》雖然是女鬼，但有各種俏皮逗趣的表現。（風暴國際提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕近期「靈動」成為時事話題，邵雨薇在靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》中與初孟軒初相遇，也出現一場令人印象深刻的「靈動現象」，讓初孟軒表示，這是他與邵雨薇合作中最難忘的畫面之一。

該場戲邵雨薇刻意隱身在劇場裡，操控著彷彿自行甦醒的空間，窗簾無風自動、忽開忽闔，原本靜止的人偶也突然動了起來，一連串詭譎的靈動現象，企圖嚇跑闖入劇場的初孟軒，沒想到初孟軒不但沒有退卻，反而選擇面對眼前的異樣，這份勇敢也意外牽起兩人之間的緣分。

初孟軒表示，整場戲不只需要情緒到位，更必須與技術組、對戲演員在同一頻率下精準配合，「那是一場技術與表演都很密集的戲，完成的時候真的覺得很有默契，也很有成就感。」

邵雨薇為了《啵me之我的青春住了鬼》的惡鬼造型每天花3至4小時化上特殊妝。（風暴國際提供）

此外，邵雨薇在片中分飾好鬼和惡鬼，為了呈現「惡鬼」狀態，她透露，每次惡鬼妝都需要三到三個半小時完成，但她認為真正辛苦的是替身老師，連續四天都得完整上妝，「也讓我更佩服特化團隊對細節的堅持。」

而拍攝惡鬼戲的兩天期間，邵雨薇自己化完特殊妝就一整天不喝水，深怕一去廁所會洗掉手上的化妝、耽擱劇組拍攝時間，看來當惡鬼也挺不容易。《啵me之我的青春住了鬼》全台持續上映中。

