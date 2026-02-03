自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邵雨薇也「靈動」！新片惡鬼造型曝光 自爆兩天不喝水

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》雖然是女鬼，但有各種俏皮逗趣的表現。（風暴國際提供）邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》雖然是女鬼，但有各種俏皮逗趣的表現。（風暴國際提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕近期「靈動」成為時事話題，邵雨薇在靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》中與初孟軒初相遇，也出現一場令人印象深刻的「靈動現象」，讓初孟軒表示，這是他與邵雨薇合作中最難忘的畫面之一。

該場戲邵雨薇刻意隱身在劇場裡，操控著彷彿自行甦醒的空間，窗簾無風自動、忽開忽闔，原本靜止的人偶也突然動了起來，一連串詭譎的靈動現象，企圖嚇跑闖入劇場的初孟軒，沒想到初孟軒不但沒有退卻，反而選擇面對眼前的異樣，這份勇敢也意外牽起兩人之間的緣分。

初孟軒表示，整場戲不只需要情緒到位，更必須與技術組、對戲演員在同一頻率下精準配合，「那是一場技術與表演都很密集的戲，完成的時候真的覺得很有默契，也很有成就感。」

邵雨薇為了《啵me之我的青春住了鬼》的惡鬼造型每天花3至4小時化上特殊妝。（風暴國際提供）邵雨薇為了《啵me之我的青春住了鬼》的惡鬼造型每天花3至4小時化上特殊妝。（風暴國際提供）

此外，邵雨薇在片中分飾好鬼和惡鬼，為了呈現「惡鬼」狀態，她透露，每次惡鬼妝都需要三到三個半小時完成，但她認為真正辛苦的是替身老師，連續四天都得完整上妝，「也讓我更佩服特化團隊對細節的堅持。」

而拍攝惡鬼戲的兩天期間，邵雨薇自己化完特殊妝就一整天不喝水，深怕一去廁所會洗掉手上的化妝、耽擱劇組拍攝時間，看來當惡鬼也挺不容易。《啵me之我的青春住了鬼》全台持續上映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中