自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪詩照顧失智公公被指「卑微媳婦」 許聖梅驚吐過來人經驗

名嘴許聖梅曝長照辛酸。（和展影視提供）名嘴許聖梅曝長照辛酸。（和展影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星李運慶的老婆洪詩因親力親為照顧失智公公，丈夫遭酸民攻擊是「孝道外包」，更被質疑老婆是因為「原生家庭缺愛」才如此委屈。對此，資深媒體人許聖梅在《震震有詞》中深有感觸，自爆當年抱著一、兩百萬現金趕往醫院付帳，卻連幫婆婆申請病歷的資格都沒有，血淚揭露媳婦在長照家庭中「有錢出錢，卻沒位分」的邊緣地位。

早前李運慶的哥哥發文感謝弟媳洪詩對失智父親的付出，本是一樁美談，沒想到引來網友質疑李家「孝道外包」，更將矛頭指向洪詩，質疑她「原生家庭缺愛」才會想透過委屈自己來獲得認同。洪詩隨後強硬發文護航，強調先生李運慶並未推卸責任，更心疼表示，自己的父母給了她非常多愛，絕非網友口中的卑微媳婦，正面對決網路霸凌。

許聖梅抱百萬現金救婆婆卻無權申請病歷，親揭長照媳婦心酸。（和展影視提供）許聖梅抱百萬現金救婆婆卻無權申請病歷，親揭長照媳婦心酸。（和展影視提供）

名嘴許聖梅則在節目中分享更心酸的經歷，她透露當年失智婆婆心肌梗塞，全家人成立群組討論醫療大計，卻唯獨沒邀身為媳婦的她加入，許聖梅苦笑：「但我很有存在感，因為要付帳單！」她曾抱著一、兩百萬現金奔走醫院，結果在轉院需要申請病歷時，竟被醫院以「媳婦不具血緣關係」為由當場拒絕，讓她深感在長照這場抗戰中，媳婦付出的金錢與體力，在法律與家族地位前竟如此不堪。

面對長照議題，諮商心理師林嘉歆也提醒所有媳婦或長子女，千萬別陷入「救世主情結」。她建議在婚前或面臨照顧問題時，必須釐清三點：「是當老婆還是當看護？」、「是否有救世主情結？」以及「財務分配是否失去自我？」。長照是長期抗戰，盲目承擔恐會讓自我生活完全失衡。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中