洪詩照顧失智公公被指「卑微媳婦」 許聖梅驚吐過來人經驗

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星李運慶的老婆洪詩因親力親為照顧失智公公，丈夫遭酸民攻擊是「孝道外包」，更被質疑老婆是因為「原生家庭缺愛」才如此委屈。對此，資深媒體人許聖梅在《震震有詞》中深有感觸，自爆當年抱著一、兩百萬現金趕往醫院付帳，卻連幫婆婆申請病歷的資格都沒有，血淚揭露媳婦在長照家庭中「有錢出錢，卻沒位分」的邊緣地位。

早前李運慶的哥哥發文感謝弟媳洪詩對失智父親的付出，本是一樁美談，沒想到引來網友質疑李家「孝道外包」，更將矛頭指向洪詩，質疑她「原生家庭缺愛」才會想透過委屈自己來獲得認同。洪詩隨後強硬發文護航，強調先生李運慶並未推卸責任，更心疼表示，自己的父母給了她非常多愛，絕非網友口中的卑微媳婦，正面對決網路霸凌。

許聖梅抱百萬現金救婆婆卻無權申請病歷，親揭長照媳婦心酸。（和展影視提供）

名嘴許聖梅則在節目中分享更心酸的經歷，她透露當年失智婆婆心肌梗塞，全家人成立群組討論醫療大計，卻唯獨沒邀身為媳婦的她加入，許聖梅苦笑：「但我很有存在感，因為要付帳單！」她曾抱著一、兩百萬現金奔走醫院，結果在轉院需要申請病歷時，竟被醫院以「媳婦不具血緣關係」為由當場拒絕，讓她深感在長照這場抗戰中，媳婦付出的金錢與體力，在法律與家族地位前竟如此不堪。

面對長照議題，諮商心理師林嘉歆也提醒所有媳婦或長子女，千萬別陷入「救世主情結」。她建議在婚前或面臨照顧問題時，必須釐清三點：「是當老婆還是當看護？」、「是否有救世主情結？」以及「財務分配是否失去自我？」。長照是長期抗戰，盲目承擔恐會讓自我生活完全失衡。

