娛樂 最新消息

早稻田學霸怎麼了！去年才奪金曲歌王 激烈怒噴畫面流出

陳以恆上週五在SUB LIVE開唱。（持之音提供）陳以恆上週五在SUB LIVE開唱。（持之音提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「早稻田學霸」陳以恆上週五（1／30）舉辦「起飛 Take-Off」演唱會，是他去年奪下「金曲台語歌王」後的第一個大型專場，除了穩定發揮歌王級唱功，更一口氣首唱多首驚喜新作，甚至率領樂迷集體大吼「三杯雞」發洩生活壓力。

陳以恆以《引水人》正式登場，一開口便展現親民本色，俏皮用台語詢問台下：「逐家食飽未？（大家吃飽沒）」坦言這場演出是他去年憑藉專輯《罐頭塔》封王後的首次專場，他把這份肯定轉化為舞台能量，提到演唱會籌備過程，他自爆壓力沈重，但看到現場滿座盛況，他除了興奮，也用台語坦率直言內心「驚甲欲死！」

陳以恆上週五在SUB LIVE開唱。（持之音提供）陳以恆上週五在SUB LIVE開唱。（持之音提供）

最具話題性的演出橋段，莫過於充滿「憤怒」能量的新歌《三杯雞》。陳以恆在台上冷面分享，這首歌表面上寫的是吃飯時被人對雞肉去骨、醬汁甜度指手畫腳的「飯桌崩潰」，但實際上更是指涉日常生活中，無論在職場或人際關係裡，總會遇到對他人生活方式過度干涉、愛出主意的人。

陳以恆上週五在SUB LIVE開唱。（持之音提供）陳以恆上週五在SUB LIVE開唱。（持之音提供）

現場他帶動全場集體大吼「三杯雞」，將對現實生活的不滿一次噴發，出現荒謬又充滿張力的畫面，唱完後看著台下的反應，陳以恆忍不住笑說：「剛剛看到有人下巴掉下來，但有看到我在ig上的德性。應該就知道這種歌，是遲早而已。在音樂裡、藝術裡展現點憤怒，其實是一件很健康的事。畢竟『現主時』，chill chill的東西實在太多了。」

隨後氣氛一轉，他背起吉他感性剖析內心，坦言過去在創作上總是追求複雜結構想當「好學生」，直到創作新歌《I Never Know》才學會放下，用最簡單的四個和弦紀錄台北生活的重複與迷惘。

陳以恆上週五在SUB LIVE開唱。（持之音提供）陳以恆上週五在SUB LIVE開唱。（持之音提供）

在感性環節中，陳以恆一一細數幕後功臣，並特別點名台下的家人，「今天阿嬤也有到現場看我唱歌！」 瞬即引爆全場熱烈歡呼，陳以恆透露，阿嬤與家人都是他親自邀請來的，這場對他而言意義非凡的演出，能有家人的見證比什麼都重要。談到家人的回饋，陳以恆說：「我媽看完後主動跟我說，這場演出比想像中好看，她原本以為會『吵死人』！」

演唱會最後在安可曲《但係我袂驚惶》中推向巔峰，陳以恆特別選用新歌《送客》作為全場尾聲。陳以恆直呼這場演出不只是「安全下莊」，更是收穫滿滿，他感性表示：「正式演出是所有彩排裡面，走得最順的一次。謝謝所有參與夥伴獻出燃燒的才華與肝，更謝謝到場所有朋友非常熱情的反饋，大家的搖擺與唱和，讓當晚的SUB LIVE是有魔法的。」

