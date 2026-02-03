自由電子報
台、韓雙邊應援恐受阻！金娜妍閃禁令轉隊 鬆口曝心聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年不少韓籍啦啦隊來台發展，不過日前韓職發出新政策，禁止韓籍女孩在台韓兩地做應援，由韓華鷹發起，三星獅、樂天巨人以及KT巫師全都響應，恐會影響到在兩邊應援的「樂天女孩」河智媛、禹洙漢以及「小龍女」金娜妍，其中，金娜妍昨（2）日確定將從韓華鷹轉戰NC恐龍，躲過了新政策，其經紀人也在社群上透露金娜妍想和粉絲們說的話

金娜妍轉隊韓職NC恐龍，並同時在小龍女做應援。（翻攝自IG）金娜妍轉隊韓職NC恐龍，並同時在小龍女做應援。（翻攝自IG）

金娜妍所屬經紀公司玖玥玖創意娛樂負責人日前在社群上發文，透露公司一直尋找能夠更加專注於台灣活動、同時也能延續韓國應援的方式，「在此過程中，NC恐龍隊對娜妍的活動方向與行程展現出深刻的理解與體諒，公司在多次與娜妍討論後，因此雙方決定延續這份緣分。未來，娜妍也將同樣珍惜韓國與台灣兩個舞台，回應球迷們一路以來的支持與應援。」

金娜妍也向粉絲表示，韓國應援對她來說是很重要且珍貴的職涯起點，想要把心意回饋給一直支持她的韓國粉絲，同樣她也珍惜在台灣的每一次應援，「這次選擇轉換隊伍也是希望能夠更專心、也更投入台灣的活動，和大家一起走更久。謝謝大家對我的關心跟支持，不管是在韓國還是台灣，我都會用最認真、最專業的態度站在場上，回應大家給我的每一份期待與支持。」

