娛樂 最新消息

陳漢典曝「練舞全身傷」 下場PK大學生熱舞

陳漢典主持「114年全國大專校院熱舞大賽」。（民視提供）陳漢典主持「114年全國大專校院熱舞大賽」。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「114年全國大專校院熱舞大賽」由陳漢典主持，比賽邁入第15年，日前冠軍出爐，「排舞組」冠軍由「VXN」奪下，憑藉高完成度與強烈舞台魅力，成功征服全場；「All Style 3on3 Battle」冠軍則由「Waxizhengmei」勝出，展現驚人默契與即興實力；霹靂舞1對1男、女子組冠軍也分別由「彭邦安」與「郭恩如」拿下，為賽事劃下最高潮的句點。

主持人陳漢典提到自己以前就是熱舞社，跳到椎間盤突出，以前練舞全身都是傷都沒人在乎，看到熱舞大賽同學們跟他一樣對舞蹈這麼有熱忱，不由得全身沸騰high起來。

陳漢典親自下場與選手同台熱舞。（民視提供）陳漢典親自下場與選手同台熱舞。（民視提供）

陳漢典表示，比賽的名次不是最重要的，最重要的就是要被大家記住、要同中求異，陳漢典親自下場與選手同台熱舞，完全沒有在客氣，直接把現場氣氛帶到最高點。

陳漢典也笑說，自己過去也是從舞蹈比賽一路走來，還曾拿過比賽亞軍，並鼓勵年輕舞者：「真正會被記住的，不只是名次，而是你站在舞台上的態度！」一番話讓現場掌聲不斷。

今年賽事內容豐富、看點滿滿，除了考驗整齊度與創意的「排舞組」，還有節奏變化莫測、全靠臨場反應的「All Style 3on3 Battle組」，以及帥度、爆發力兼具的「霹靂舞1對1」男、女子組。選手們輪番上陣，不論是精心編排的團體舞，還是Battle時的即興對決，每一場都讓觀眾目不轉睛。熱舞大賽的精采回顧將在本週六（7）日下午3點於民視無線台播出。

　　

