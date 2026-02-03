自由電子報
娛樂 最新消息

高慧君驚傳家中昏倒！臉部3處骨折「記憶斷片」蘋果肌永遠消失

高慧君（左五）戴著墨鏡出席《你好，我是接體員》開賣記者會。（記者李紹綾攝）高慧君（左五）戴著墨鏡出席《你好，我是接體員》開賣記者會。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼，陸續動了好幾次手術，今（3日）戴著墨鏡現身舞台劇《你好，我是接體員》開賣記者會，透露3天前才剛完成「最後一次」眼睛手術，苦笑說：「希望這次能撐久一點。」也忍不住提醒大家，甲狀腺問題和壓力息息相關，「有時候真的要對自己好一點、放鬆一點」。

高慧君坦言，這次手術其實是她的第三次、也是目前規劃中的最後一次，為的就是徹底改善凸眼困擾。雖然復原狀況還需要時間觀察，但她仍打起精神出席活動，展現滿滿敬業態度。

高慧君去年底在家昏倒，臉部3處地方骨折。（經紀人提供）高慧君去年底在家昏倒，臉部3處地方骨折。（經紀人提供）

高慧君自曝2025年末曾在家中突然昏倒，整個人毫無預警失去意識，重摔在地，臉部三處骨折。幸好當時媽媽與外籍看護都在家，媽媽聽到一聲「碰」立刻察覺不對勁，看護也不停搖她，才把她喚醒。她回憶醒來後的第一句話竟是「我們要去哪」，直言那段時間完全「斷片」，現在想起來仍心有餘悸。

高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼，陸續動了好幾次手術。（翻攝自臉書）高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼，陸續動了好幾次手術。（翻攝自臉書）

因為這一摔，高慧君整顆頭腫得像個球，連姪子看到都驚呼「好像腫頭龍」。後續到醫院檢查，驗血、照腦都找不出昏倒原因，但臉部骨折卻留下後遺症，她無奈表示，自己「永遠失去了右邊的蘋果肌」，眼睛下方的骨頭也仍有一塊凸出，「這個沒辦法治療跟開刀，就是一輩子這樣了」。

高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼，陸續動了好幾次手術。（翻攝自臉書）高慧君近年因甲狀腺問題併發罕見斜視、凸眼，陸續動了好幾次手術。（翻攝自臉書）

歷經健康風暴，高慧君的外型也有明顯改變，她透露，過去因甲狀腺問題，身形一度腫了一大圈，從2024年開始配合一套計畫，從飲食控制與簡單運動慢慢調整，至今已成功瘦下24公斤。她也語重心長呼籲大家：「要減肥，真的不要心急，慢慢來比較重要。」

