玉女掌門人回來了！紅白舞台升起「5公尺巨大異物」 萬人目睹驚人畫面

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》今年邀來林懷民大師執導的「FOCASA馬戲團」魔幻開場，總主持人Lulu黃路梓茵與隊長黃偉晉、陳明珠更率領超華麗卡司大團拜。其中最令全場陷入瘋狂的，莫過於日本男團King&Prince、&TEAM與不老男神林志穎的驚喜同台，讓尖叫聲幾乎掀翻小巨蛋屋頂。

比莉帶來熱辣舞台，嗨翻全場。（台視提供）

「影歌雙棲女神」蘇慧倫睽違五年強勢回歸，身披女神氣場率領16位舞者，在五公尺高的巨型大月亮下深情獻唱《929》與《黃色月亮》，唯美造景與溫柔嗓音讓全場瞬間淪陷。緊接著登場的「樂壇傳奇」比莉則用經典神曲《什麼都不必說》引燃現場火藥味，搭配洗腦新歌《阿福羅火山》，魔性旋律讓全場觀眾不由自主地跟著節奏瘋狂揮舞螢光棒。

蘇慧倫暌違5年登《紅白》，溫柔嗓音擄獲觀眾。（台視提供）

《2026紅白》開場大團拜，華麗卡司陣容一字排開。（台視提供）

除了蘇慧倫與比莉的「女神對決」，現場更有動力火車、告五人、蕭煌奇、盧廣仲及邱鋒澤等實力派陣容輪番激戰，曾莞婷也現身大玩遊戲，幽默祝賀大家「馬上有錢、馬上找到對象」。精采絕倫的台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》於１月31日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台盛大播出。觀眾亦可透過中華電信MOD、網路獨家平台Hami Video，以及海外地區馬來西亞與汶萊（Astro）、新加坡（StarHub）收看；其餘海外地區透過《超級巨星紅白藝能大賞》官方YouTube頻道（台灣僅供重播）收看直播。

