台片衝上Netflix全球第二 《96分鐘》官方鬆口：續集已啟動

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣災難動作大片《96分鐘》1月30日上架Netflix，短時間內衝到全球熱播電影榜第二名，不只刷新平台紀錄，最讓粉絲坐不住的，是官方低調丟出彩蛋：「續集計畫已經悄悄啟動。」

《96分鐘》在Netflix上線後，成績一飛沖天。（華影國際提供）

《96分鐘》於平台上線後解鎖多項成就，包括「台片在Netflix歷史最高名次」、「最多國家電影日榜冠軍」、「最多國家同時進榜前十」等，並在台灣、香港、新加坡、泰國、越南，甚至摩洛哥、奈及利亞等地都攻占榜首。

社群出現「二刷、三刷派」，有人表示第一次被節奏嚇到，第二次開始專心看細節，第三次直接變成技術宅研究派。

《96分鐘》創下Netflix全球單日電影榜第二名。（華影國際提供）

回到院線成績，《96分鐘》身為台灣首部以高鐵為核心題材的災難動作電影，去年上映時，就靠緊湊節奏與高完成度橫掃票房，最終交出2.07億元的漂亮成績，被影迷封為「台灣類型片的分水嶺」；電影不只入選國內外影展，還在金馬獎技術類抱回最佳視覺效果獎。

製作團隊感性回應，感謝全球觀眾一路相挺，形容這趟「96分鐘的旅程，還在世界各地高速前行中」。

