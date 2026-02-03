自由電子報
娛樂 最新消息

畢書盡被爆私下真面目 眼神讓師弟驚呆

Bii畢書盡 、徐暐翔演唱《功夫》主題曲《想要保護的》。（索尼提供）Bii畢書盡 、徐暐翔演唱《功夫》主題曲《想要保護的》。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕九把刀執導的《功夫》主題曲《想要保護的》由Bii畢書盡和徐暐翔強強聯手對唱，徐暐翔得知可以跟他很欣賞的前輩Bii合唱，他一直想著：「我真的可以這麼幸運跟幸福嗎？」接到邀約的那幾天，他甚至會在睡夢中驚醒，去重新打開手機對話，確認這件事是真的，十分逗趣。

為貼近片中「師兄弟情誼」的核心，製作人JerryC安排兩位風格迥異的男聲交織演唱，透過不同情緒起伏與聲線表現，構築出一場無需對抗、卻彼此支撐的聲音對話，他形容：「正因為他們聲音差異大，合起來反而讓情緒更有張力。」

Bii畢書盡 、徐暐翔演唱《功夫》主題曲《想要保護的》。（索尼提供）Bii畢書盡 、徐暐翔演唱《功夫》主題曲《想要保護的》。（索尼提供）

兩位唱將初次合作，Bii表示徐暐翔非常認真，「能感受到他對唱歌的態度，聲音有一種溫柔又帶著堅韌感，不用刻意表現，可以很快、很自然地流露在歌曲中。」徐暐翔則覺得會被Bii嗓音中「點到為止的脆弱」給戳中，彷彿有種「他出於不讓其他人擔心，所以試著將自己的脆弱遮起來不讓人看到更多」的溫柔，是一種十分低調但又強大的信念。

Bii畢書盡 、徐暐翔演唱《功夫》主題曲《想要保護的》。（索尼提供）Bii畢書盡 、徐暐翔演唱《功夫》主題曲《想要保護的》。（索尼提供）

徐暐翔對Bii的親切更是讚不絕口，「當天我們一起離開錄音室準備各自搭車，Bii哥先前已跟我說過再見了，他在上車前還特地轉頭回來和我揮手說再見，看著我的眼神好真誠，揮了好久的手，當時我心裡想著『身為實力派偶像私底下還這麼親切，真的太完美了吧！』」

