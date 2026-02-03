康康除夕放大招 杜忻恬破音急求別轉台

康康《舞女》登場，女歌手集體走音大崩潰。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕除夕綜藝大戰火藥味十足，中視特別節目《馬力全開紅白歌合戰》由康康與許志豪各領紅白兩隊強勢對決。被虧「只說不唱」的康康，這次為了除夕夜開金口，帶著一票實力派女神集體「大崩壞」。

五大音樂人當評審破天荒同台。（中視提供）

康康在特別單元中與六位女伶合唱改版《舞女》，唱到一半竟嫌合音太好聽，當場化身魔鬼教練，下令大家「必須唱走音」來製造效果。向來以完美唱功著稱的蘇宥蓉，首度拋棄偶包展現「瘋狂破音」，嚇得台下的李子森合不攏嘴；吳申梅更是不顧形象，配合馬年發出超逼真的「馬叫聲」；而最讓粉絲震驚的莫過於女神杜忻恬，她硬著頭皮示範終極破音後，尷尬到連自己都笑場，趕緊對著鏡頭求饒：「拜託觀眾不要因為這段就轉台！」

杜忻恬露香肩熱舞，「大破音」求饒別轉台。（中視提供）

除了爆笑橋段，節目也有視覺享受，杜忻恬換上紅色圓裙大露香肩，性感甩動裙襬演唱《再看我一眼》，熱力四射讓評審許常德狂讚「該當招牌歌」。不過，另一邊蘇宥蓉、陳怡婷大跳復古扭扭舞卻跳到雙腳抽筋，蘇宥蓉脫掉鞋子後竟被發現「瞬間變矮5公分」，反差萌讓全場笑翻。而林良歡與吳申梅的復古檳榔西施造型，更被陳孟賢虧到不行：「看到她們就想買檳榔」，荒唐又熱血的紅白大對抗，歪樓變成除夕夜最歡樂的笑料炸彈。

中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，展開一場紅白大對決。（中視提供）

