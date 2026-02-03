自由電子報
娛樂 電視

男星「遭百歲陰魂附身」神秘儀式曝光 黃偉晉錄影被追殺狂尖叫

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員，錄製戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。上週日（1日）播出第五集，探員們持續調查驚悚又神祕的家族爭產兇殺案，調查的過程中竟發現恐怖真相。

節目播出最新一集第二單元「歡迎來到黎明別館」中集，為了還原故事背景，劇組特地前往位於北投的一處老眷村「中心新村」來進行拍攝，將眷村中的數棟老宅翻新打造成節目中的主要場景。

陳漢典、潘君侖翻開女屍找到驚人真相。（映底子國際傳媒股份有限公司）陳漢典、潘君侖翻開女屍找到驚人真相。（映底子國際傳媒股份有限公司）

同時也請來了眾多實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin，以及首次挑戰戲劇的喜劇演員喬瑟夫來擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC），隨著探員們的抽絲剝繭，劇情恐怖真相漸漸逐漸浮出檯面，探員們將阻止這場恐怖的神秘儀式。

在最新的一集當中，六位探員們被邀請至北投的深山邸宅調查恐怖的都市傳說「黎明的祝福」儀式，調查剛開始就迎來一場可怕的無頭分屍案，由韓瑜飾演的楊家大姐「楊金晶」與周曉涵飾演的楊家小妹「楊桐花」，因為楊家繼承權的分配產生口角後大姐竟遭人斷頭，現場嚇壞所有探員，也意外的讓這場家產爭奪戰染上暗紅色的恐怖氣息。

周曉涵與韓瑜有精彩的對手戲。（映底子國際傳媒股份有限公司）周曉涵與韓瑜有精彩的對手戲。（映底子國際傳媒股份有限公司）

回想起這場戲的拍攝過程，周曉涵在直播中分享：「這是我印象最深刻的一場戲，這也算是我第一次飾演母親的角色，當下就是一種想要保護小孩的心，你拿女兒威脅我，身為母親什麼都做得出來，我自己在看的時候都會很想哭，覺得這一切的出發點都是因為愛。」

首度參與解謎實境的喜劇演員喬瑟夫在這次單元當中，飾演楊家的二哥「楊銀樹」，個性如同一條詭計多端的蛇，在社群上被不少網友笑稱喬「蛇」夫，本週在節目中穿上重達二十公斤日本武士盔甲，追逐陳漢典、黃偉晉等六位探員試圖影響探員辦案，讓大家嚇得尖叫聲連連。

周曉涵首度飾演母親。（映底子國際傳媒股份有限公司）周曉涵首度飾演母親。（映底子國際傳媒股份有限公司）

喬瑟夫分享：「其實穿著日本武士盔甲還蠻帥的，真的有化身日本武士的感覺，但是真的很重，要跑來跑去還真的不容易啊！而且我嚇得很開心，因為除了拍戲過程之外我連下戲都在嚇探員」。

被問起參與實境節目的心得，喬瑟夫也說：「我覺得這是一個很新鮮的體驗，能夠跟這麼棒的團隊還有優秀的演員們合作演戲，我真的很開心，因為知道是實境節目，現場一定會有很多突發狀況發生，我還因為這樣錄影前都睡不好，但是真的超級期待，拍完後也覺得好滿足！如果有第二季一定要找我。」

喬瑟夫穿20公斤武士盔甲，直呼裡面好熱。（映底子國際傳媒股份有限公司）喬瑟夫穿20公斤武士盔甲，直呼裡面好熱。（映底子國際傳媒股份有限公司）

而隨著劇情推進，許多真相也浮出水面，原來楊聰一直在尋找符合的身體進行神秘儀式「黎明的祝福」，將自己的靈魂轉移到其他身體，由喜翔所飾演的「楊強瑞」真身其實是馬力歐飾演的管家「梁子臨」的兒子，靈魂則是楊聰本人，楊家一家也都是經過楊聰改造，意識離開身體成了木偶，管家梁子臨（馬力歐飾）則試圖在這次的「黎明的祝福」希望能夠透過時空調查局的探員們打破這百年來的詛咒，下週也將迎來儀式背後恐怖的真相。

點圖放大body

