娛樂 最新消息

「加油好嗎？」成絕響 《星光４》冠軍方宥心哽咽憶袁惟仁：像爸爸一樣溫暖

方宥心出席舞台劇《你好，我是接體員》開賣記者會。（記者李紹綾攝）方宥心出席舞台劇《你好，我是接體員》開賣記者會。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕資深音樂人「小胖」袁惟仁2日病逝，享年59歲，消息曝光後，演藝圈掀起一片追憶聲浪。曾在《超級星光大道》擔任評審的他，以一句「加油好嗎？」成為無數選手心中最溫暖的存在，如今離世，也讓昔日學員們格外不捨。

方宥心是《超級星光大道》第四屆冠軍，她今（3日）出席舞台劇《你好，我是接體員》開賣記者會，談起這位影響自己甚深的前輩，她透露，當下其實正在排練，一直到休息時間才得知噩耗，情緒一時難以消化。她形容袁惟仁在比賽期間就像「很溫暖的爸爸」，每當選手遇到低潮，總會適時拉大家一把。

方宥心出席舞台劇《你好，我是接體員》開賣記者會。（記者李紹綾攝）方宥心出席舞台劇《你好，我是接體員》開賣記者會。（記者李紹綾攝）

方宥心也提到，外界最熟悉袁惟仁的形象是那句：「加油好嗎？」但私底下的他，其實更常對選手說的是「享受表演」，希望大家站上舞台時能真心投入、不要只被成績綁住。談到這段回憶，她一度紅了眼眶，語氣滿是感謝與不捨。

同樣參與《你好，我是接體員》演出的黃嘉千，與袁惟仁也有深厚情誼。她回憶，對方當年從上海返台休養時，曾特地到台東探望，「那時恢復狀況滿好的」，她握著他的手時，對方還能給出反應，眼眶泛淚。如今再回想那次見面，黃嘉千感慨直言：「可能後面這次比較嚴重。」

