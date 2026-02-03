自由電子報
娛樂 最新消息

楚翔暴瘦15公斤「變有錢人」 回歸八點檔藏驚人身世

楚翔（右）加入《百味人生》，開心與好哥兒們李睿紳（左）合作。（三立提供）楚翔（右）加入《百味人生》，開心與好哥兒們李睿紳（左）合作。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楚翔拍完三立《願望》後休息了一段時間，近來重回八點檔戰場，加入《百味人生》飾演「葉冠偉」，表面上是葉家長子、長孫，背後卻藏著驚人身世祕密，角色命運從一開始就註定不平靜。

楚翔飾演的「葉冠偉」名義上是沈世朋與璟宣的兒子，自小背負家族期待長大，實際上卻是璟宣與林佑星的親生兒子，因當年頂替身分進入葉家，血緣關係被錯置。葉家阿嬤早已知情，卻始終對他保持距離，長年偏心真正的親孫溫少淮，讓他在「名不正、言不順」的陰影下成長，不論再努力都難以被肯定，也使他內心累積滿滿失落與不甘，性格層次格外複雜。

楚翔（右）加入《百味人生》，開心與好哥兒們李睿紳（左）合作。（三立提供）楚翔（右）加入《百味人生》，開心與好哥兒們李睿紳（左）合作。（三立提供）

楚翔這次歸隊拍戲，最開心的莫過於他的私下好哥們李睿紳。李睿紳笑說，很替楚翔回來拍戲感到開心，也聽說他之前先去拍了電影，為了角色減肥、運動，「這本來就是演員該做的事，但他真的很努力」。他也打趣表示，兩人目前對戲不多，「但之後應該會搭到，因為他要跟我妹配一對」。至於楚翔是不是越來越有自信？李睿紳直言：「他一直都很有自信啦！」

談到這次「轉型」，楚翔坦言契機來自上一檔《願望》殺青後接到一部軍事題材作品，為了貼近1996年外島阿兵哥的形象，決定徹底改變自己，「那個年代的兵幾乎都是瘦又精壯型，加上是大銀幕作品，就算是小角色，也想對角色負責」，於是展開近乎當兵等級的訓練生活。

楚翔回想訓練期完全不輕鬆，從體能、單兵教練、刺槍術到砲操樣樣來，伏地挺身一做就是100下起跳，操場十圈更是日常，「真的有種『我到底為什麼要這樣折磨自己』的感覺，超痛苦」。但也正因如此，他成功瘦身約15公斤，體態徹底翻轉。對現在的自己，楚翔給出70分的評價。他笑說，以前最怕拍脫衣戲，因為肚子都是肉，站在其他身材很好的演員旁邊會很自卑；現在不只體態精實，還練出微微四塊腹肌，「如果再有需要脫衣服的戲，我現在可以很有自信」。至於剩下的30分？他笑說要朝八塊肌邁進，「但那又是另一條很辛苦的路。」

楚翔（右）加入《百味人生》，開心與好哥兒們李睿紳（左）合作。（三立提供）楚翔（右）加入《百味人生》，開心與好哥兒們李睿紳（左）合作。（三立提供）

這次在《百味人生》中，楚翔首度解鎖「有錢人」角色，讓他自己都忍不住笑說：「終於演到有錢人了！」同時還加入許多過去沒嘗試過的角色元素，直呼是一大突破，請觀眾期待角色後續的轉變。被問到是否想擺脫過去較為霸氣、8+9的形象，楚翔也直接拜託大家：「讓我脫離一下8+9啦！」

楚翔坦言，現在的斯文氣質其實很習慣，體態調整後身體也更舒服，雖然有人覺得他瘦太多，但他認為「在螢幕上其實是剛剛好」。他以前吃東西向來不管三七二十一，現在則會控制飲食來維持體態，也讓身體更健康。至於會不會變得有點自戀？他大方承認，現在確實比較常照鏡子，也會擔心自己是不是又胖回來，「以前是想吃就吃，現在會控制，為了角色，也為了身體更健康」。

