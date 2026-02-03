自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

回憶《星光》關鍵時刻！袁惟仁辭世 蕭敬騰一句話送別惹鼻酸

袁惟仁病逝享年57歲。（記者王文麟攝）袁惟仁病逝享年57歲。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名音樂人袁惟仁昨（2）日傳出病逝消息，享年57歲，消息一出震驚華語音樂圈。多年來橫跨幕後創作、舞台演出與音樂教育領域的他，留下無數膾炙人口的作品，也陪伴不少新生代歌手成長，對流行音樂的影響難以抹滅，各界聞訊後紛紛表達不捨。

袁惟仁因擔任《超級星光大道》評審而廣為觀眾熟知，節目中多段經典畫面至今仍被樂迷津津樂道。其中，蕭敬騰以「踢館魔王」身分登台的時期，更被視為節目史上最具代表性的橋段之一。當年蕭敬騰憑藉穩定又爆發力十足的唱功迅速累積人氣，而坐在評審席上的袁惟仁，正是見證這位新星誕生的重要人物。

雖然蕭敬騰實際參與節目的場次不多，但袁惟仁當時對其表現給予高度肯定，也成為蕭敬騰音樂道路上的關鍵鼓勵。出道後，蕭敬騰多次演唱袁惟仁創作的歌曲，並在個人專輯中選唱前輩作品，展現對「小胖老師」的敬重與感謝。

得知袁惟仁辭世消息後，蕭敬騰也透過經紀人、同時也是妻子的Summer代為發聲：「辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」簡短一句話，道盡後輩對音樂前輩的感念與不捨，也讓不少歌迷看了紅了眼眶。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中