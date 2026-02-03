回憶《星光》關鍵時刻！袁惟仁辭世 蕭敬騰一句話送別惹鼻酸

袁惟仁病逝享年57歲。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名音樂人袁惟仁昨（2）日傳出病逝消息，享年57歲，消息一出震驚華語音樂圈。多年來橫跨幕後創作、舞台演出與音樂教育領域的他，留下無數膾炙人口的作品，也陪伴不少新生代歌手成長，對流行音樂的影響難以抹滅，各界聞訊後紛紛表達不捨。

袁惟仁因擔任《超級星光大道》評審而廣為觀眾熟知，節目中多段經典畫面至今仍被樂迷津津樂道。其中，蕭敬騰以「踢館魔王」身分登台的時期，更被視為節目史上最具代表性的橋段之一。當年蕭敬騰憑藉穩定又爆發力十足的唱功迅速累積人氣，而坐在評審席上的袁惟仁，正是見證這位新星誕生的重要人物。

雖然蕭敬騰實際參與節目的場次不多，但袁惟仁當時對其表現給予高度肯定，也成為蕭敬騰音樂道路上的關鍵鼓勵。出道後，蕭敬騰多次演唱袁惟仁創作的歌曲，並在個人專輯中選唱前輩作品，展現對「小胖老師」的敬重與感謝。

得知袁惟仁辭世消息後，蕭敬騰也透過經紀人、同時也是妻子的Summer代為發聲：「辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」簡短一句話，道盡後輩對音樂前輩的感念與不捨，也讓不少歌迷看了紅了眼眶。

