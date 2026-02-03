自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《甄嬛傳》24HR馬拉松回來了！ 《芈月傳》加入戰局迎新年

《後宮甄嬛傳》劇照。（八大電視提供）《後宮甄嬛傳》劇照。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕農曆春節年假即將啟動！八大電視每年都會推出期間限定的《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播，今年確定將於2月12日晚間6點起，在八大劇樂部 YouTube頻道起跑。

孫儷主演《後宮甄嬛傳》。（八大電視提供）孫儷主演《後宮甄嬛傳》。（八大電視提供）

除了《後宮甄嬛傳》，孫儷另一部經典古裝劇《芈月傳》，以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，也將同步加入24小時直播行列，網友最為津津樂道的專屬聊天室也將同時上線，陪伴大家熱鬧迎馬年。

孫儷主演《芈月傳》。（八大電視提供）孫儷主演《芈月傳》。（八大電視提供）

馮紹峰主演《知否知否應是綠肥紅瘦》。（八大電視提供）馮紹峰主演《知否知否應是綠肥紅瘦》。（八大電視提供）

趙麗穎主演《知否知否應是綠肥紅瘦》。（八大電視提供）趙麗穎主演《知否知否應是綠肥紅瘦》。（八大電視提供）

八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松今年正式邁入第5年，自2022年因疫情首度推出後即引起外界關注，往後每年農曆春節開播皆掀起全台追劇熱潮及話題，去年起更受到廣告客戶青睞冠名支持，收看盛況更年年刷新紀錄。

陳建斌（右）在《後宮甄嬛傳》飾演皇上，駕崩橋段成為收視高點。（八大電視提供）陳建斌（右）在《後宮甄嬛傳》飾演皇上，駕崩橋段成為收視高點。（八大電視提供）

根據八大劇樂部 YouTube頻道統計，2025年《後宮甄嬛傳》連續26天、24小時不間斷直播、完成 12 輪的播出，總累計觀看次數創歷年新高，高達2,030萬9,541次，其中皇上駕崩經典橋段，更一度創下最高觀看人數，同時8萬3千人同時在線觀看，再次證明《後宮甄嬛傳》屹立不搖的高人氣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中