《甄嬛傳》24HR馬拉松回來了！ 《芈月傳》加入戰局迎新年

《後宮甄嬛傳》劇照。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕農曆春節年假即將啟動！八大電視每年都會推出期間限定的《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播，今年確定將於2月12日晚間6點起，在八大劇樂部 YouTube頻道起跑。

孫儷主演《後宮甄嬛傳》。（八大電視提供）

除了《後宮甄嬛傳》，孫儷另一部經典古裝劇《芈月傳》，以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，也將同步加入24小時直播行列，網友最為津津樂道的專屬聊天室也將同時上線，陪伴大家熱鬧迎馬年。

請繼續往下閱讀...

孫儷主演《芈月傳》。（八大電視提供）

馮紹峰主演《知否知否應是綠肥紅瘦》。（八大電視提供）

趙麗穎主演《知否知否應是綠肥紅瘦》。（八大電視提供）

八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松今年正式邁入第5年，自2022年因疫情首度推出後即引起外界關注，往後每年農曆春節開播皆掀起全台追劇熱潮及話題，去年起更受到廣告客戶青睞冠名支持，收看盛況更年年刷新紀錄。

陳建斌（右）在《後宮甄嬛傳》飾演皇上，駕崩橋段成為收視高點。（八大電視提供）

根據八大劇樂部 YouTube頻道統計，2025年《後宮甄嬛傳》連續26天、24小時不間斷直播、完成 12 輪的播出，總累計觀看次數創歷年新高，高達2,030萬9,541次，其中皇上駕崩經典橋段，更一度創下最高觀看人數，同時8萬3千人同時在線觀看，再次證明《後宮甄嬛傳》屹立不搖的高人氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法