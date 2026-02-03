自由電子報
娛樂 音樂

柯大堡被草爺推坑迷上四驅車 護國宮開戰：讓神明也一起瘋！

〔記者陽昕翰／台北報導〕熱愛四驅車的柯大堡，決定攜手好友草爺策畫第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，讓春節走春不只有拜拜，更多了一項前所未見的熱血活動，他笑說：「其實我完全是被草爺推入坑的。」

柯大堡被草爺推坑，將在護國宮舉辦四驅車比賽。（三川娛樂提供）柯大堡被草爺推坑，將在護國宮舉辦四驅車比賽。（三川娛樂提供）

柯大堡談到，去年11月與草爺在澎湖工作時碰面，草爺送了他一台86四驅車，「那天晚上我在飯店組車組到凌晨，拆馬達、繞線、裝導輪，突然發現那個專注感，跟我在寫歌的時候一模一樣。」

在草爺的帶領下，柯大堡逐步深入四驅車世界，也不知不覺把這項興趣帶進家庭，「現在家裡組好的車快20台，女兒嘎逼有4台，我老婆也有1台，最貴一台大概 1 萬塊，加上工具跟設備，全部加起來差不多快 20 萬。」忍不住自嘲，真正投入之後才發現這是一個相當專業的競技領域。

柯大堡20萬玩車。（三川娛樂提供）柯大堡20萬玩車。（三川娛樂提供）

草爺則是在去年7月拍攝YouTube節目時正式接觸四驅車，短時間內迅速投入研究與比賽，累積近30台車款，從入門到專業等級皆有涉獵，去年也首度前往廣州體驗大型四驅車賽事。今年3月，草爺更與柯大堡相約報名 2026 年東京場次的「ミニ四駆チャンピオンズ（Mini 4WD Champions）」，希望一步步朝國際舞台邁進。

柯大堡也分享父女並肩參賽的經驗，前段時間於花博舉辦的「WirForce X 四驅博士 台灣大賽」，他與女兒「嘎逼」雙雙闖進第二輪；上週在台中舉行的「SMT 速男團第二屆全台最速大賽」，五人小隊賽前密集調整設定，「嘎逼是我們第一個晉級第二輪的，最後我跟她一起晉級三台車，那一刻真的很感動。」

柯大堡靠四驅車育兒，與老婆及女兒找到共同興趣。（三川娛樂提供）柯大堡靠四驅車育兒，與老婆及女兒找到共同興趣。（三川娛樂提供）

最讓他意外的是，現在的小朋友對四驅車這種「真實會跑」的玩具，還是超級著迷。有次帶嘎逼比賽，她居然跟我說：「爸爸，我們要穩定，不是要比快。」 這讓我很有感觸，與其丟一台 iPad 或手機讓孩子「3C 育兒」，不如陪他鎖螺絲、想辦法解決軌道難關，這種親子互動真的有價值多了。

這次柯大堡和草爺聯手打造第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，將於初四、初五桃園護國宮登場，結合四驅車競技、親子互動與太子爺信仰，為春節走春提供嶄新的文化選項，也為新的一年討個順勢向前的好彩頭。

為了替活動注入完整的靈魂，許久沒有寫華語歌的柯大堡也親自創作主題曲《瘋狂四驅》，只花4天從創作到製作一氣呵成，柯大堡笑著說：「男人不管幾歲，心裡都住著一個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋！」

點圖放大body

