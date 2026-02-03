日本降大雪 前主播蕭彤雯北海道即時連線

前主播蕭彤雯目前人在日本北部旅遊。（翻攝自蕭彤雯臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕日本氣象廳預估今（3）日下午起，日本北部及日本海沿岸東部多數地區的降雪將暫停。不過，由於多地積雪量明顯高於往年平均，相關單位提醒，仍須嚴防屋頂落雪、雪崩，以及除雪作業引發的意外事故。

目前人在北海道旅遊的前主播蕭彤雯，昨也透過臉書報平安，並發文寫下近期要到北海道請注意以下資訊：

1.新潟地區也遭到暴雪襲擊，兩地的積雪程度都是往年平均的2.4-2.5倍。這場罕見暴雪在全日本已造成至少27人死亡。

2.暴雪造成的交通受阻不止JR和公路，最恐怖的是纜車停駛，昨晚我看當地新聞，有一處纜車因為故障，造成兩百多人受困空中、動彈不得，那個冷跟凍真的不是開玩笑的！是會失溫的。

3.我來北海道已經是第七天，每天都下雪，而且雪不小。我們從旭川移動到札幌，司機說往機場的主要公路也封了，因為雪太多、來不及鏟，希望過幾天我們回家時能恢復正常。

進入札榥市中心時我真的驚呆！雪真的太多了～街道旁全是一座座堆出來的小雪山！多數道路都只剩一半寬度可通行，所以行車速度非常緩慢。

抵達飯店要下車司機還提醒我們：

「你們在飯店外走路要小心，這邊特別滑，前兩天我有個客人就在這兒摔了一跤，骨盆骨折了，後來都是我抱著上下車的。」

最後蕭彤雯溫馨提醒近期打算前往北海道的朋友：

1.衣服真的要穿暖：不用太厚，但要夠暖的，例如發熱衣褲是必備，厚羽絨外套、帽子、手套都必備，厚圍巾我認為完全用不到，小朋友脖圍可以備著。

2.暖暖包要備好，尤其是貼腳底的很好用。當然要來這兒再買也是可以。

3.鞋底一定要防滑！內層有加絨最好（腳底真的要保暖），最好買一雙能止滑的雪靴。

4.有護膝之類的保護用品最好也帶著，以備不時之需。（傘倒是都沒用到，因為下雪好像沒人在撐傘的）

綜合日媒報導，截至當地時間今日上午11時（台灣時間上午10時），青森縣青森市積雪深度已達175公分，約為往年平均值的2.5倍；山形縣新庄市積雪159公分；青森縣五所川原市則達142公分，積雪情況相當嚴峻。

青森市積雪深度一度逼近180公分，導致多處道路車輛動彈不得，鐵路服務也持續中斷，居民生活受到嚴重影響。在青森市筒井地區，一輛廂型車受困於市區道路，雖有鄰居協助推車，仍需出動除雪車才順利脫困。附近居民表示，僅今晨就有兩輛車受困。

