自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本降大雪 前主播蕭彤雯北海道即時連線

日本降大雪 前主播蕭彤雯北海道即時連線前主播蕭彤雯目前人在日本北部旅遊。（翻攝自蕭彤雯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕日本氣象廳預估今（3）日下午起，日本北部及日本海沿岸東部多數地區的降雪將暫停。不過，由於多地積雪量明顯高於往年平均，相關單位提醒，仍須嚴防屋頂落雪、雪崩，以及除雪作業引發的意外事故。

目前人在北海道旅遊的前主播蕭彤雯，昨也透過臉書報平安，並發文寫下近期要到北海道請注意以下資訊：

1.新潟地區也遭到暴雪襲擊，兩地的積雪程度都是往年平均的2.4-2.5倍。這場罕見暴雪在全日本已造成至少27人死亡。

2.暴雪造成的交通受阻不止JR和公路，最恐怖的是纜車停駛，昨晚我看當地新聞，有一處纜車因為故障，造成兩百多人受困空中、動彈不得，那個冷跟凍真的不是開玩笑的！是會失溫的。

3.我來北海道已經是第七天，每天都下雪，而且雪不小。我們從旭川移動到札幌，司機說往機場的主要公路也封了，因為雪太多、來不及鏟，希望過幾天我們回家時能恢復正常。

進入札榥市中心時我真的驚呆！雪真的太多了～街道旁全是一座座堆出來的小雪山！多數道路都只剩一半寬度可通行，所以行車速度非常緩慢。

抵達飯店要下車司機還提醒我們：
「你們在飯店外走路要小心，這邊特別滑，前兩天我有個客人就在這兒摔了一跤，骨盆骨折了，後來都是我抱著上下車的。」

最後蕭彤雯溫馨提醒近期打算前往北海道的朋友：
1.衣服真的要穿暖：不用太厚，但要夠暖的，例如發熱衣褲是必備，厚羽絨外套、帽子、手套都必備，厚圍巾我認為完全用不到，小朋友脖圍可以備著。

2.暖暖包要備好，尤其是貼腳底的很好用。當然要來這兒再買也是可以。

3.鞋底一定要防滑！內層有加絨最好（腳底真的要保暖），最好買一雙能止滑的雪靴。

4.有護膝之類的保護用品最好也帶著，以備不時之需。（傘倒是都沒用到，因為下雪好像沒人在撐傘的）

綜合日媒報導，截至當地時間今日上午11時（台灣時間上午10時），青森縣青森市積雪深度已達175公分，約為往年平均值的2.5倍；山形縣新庄市積雪159公分；青森縣五所川原市則達142公分，積雪情況相當嚴峻。

青森市積雪深度一度逼近180公分，導致多處道路車輛動彈不得，鐵路服務也持續中斷，居民生活受到嚴重影響。在青森市筒井地區，一輛廂型車受困於市區道路，雖有鄰居協助推車，仍需出動除雪車才順利脫困。附近居民表示，僅今晨就有兩輛車受困。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中