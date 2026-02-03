《陽光女子合唱團》賣破4億繼續唱！衝進台灣影史前五

《陽光女子合唱團》確定破4億票房，全台賣得嚇嚇叫。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《陽光女子合唱團》上映超過一個月，一路「唱」到破4億，衝進台灣影史票房前五名。更誇張的是，電影不只在銀幕上熱鬧，映後也被影迷形容成「大型同歡會現場」，幾乎場場都有驚喜彩蛋。

上週末1月31日至2月1日，劇組兵分三路，台北、台中、高雄同步宣傳，觀眾聽演員現場開唱、跳舞、即興笑話，氣氛嗨到不像映後座談，更像粉絲見面會。

這股「越跑越嗨」的映後能量，來自導演林孝謙的巧思，希望用最直接的方式感謝每位買票進場的觀眾；但更多的是演員們多年舞台與表演經驗累積的即戰力，讓每場互動都充滿臨場感，默默把票房推向新高。

孫淑媚談到4億成績時，語氣變得溫柔，分享小時候最愛去二輪戲院，一次連看兩部電影，曾答應阿公「有一天要帶你去看我演的電影」，卻來不及實現。

如今在戲院裡看到許多觀眾牽著爺爺奶奶一起進場，讓她又酸又暖，「他們好像替我完成了那個沒來得及的約定。」

苗可麗在映後座談妙語如珠。（壹壹喜喜提供）

苗可麗則一貫妙語如珠，笑回：「那我就失憶啦！不愉快的事通通忘光光！」她私下常「海巡」網路評價，覺得這部片最動人的地方，是讓很多平常不太說愛的人，選擇用「一起看電影」來表達心意。

台灣電影影史票房Top 5：

1.《海角七號》 / 5.34億

2.《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》》 / 4.72億

3.《那些年，我們一起追的女孩》 / 4.29億

4.《大尾鱸鰻》 / 4.28億

5.《陽光女子合唱團》/ 4億

