大S週年紀念儀式子女未到場！ 汪小菲妻子直播回應近況

大S紀念碑昨（2）日揭幕。（記者潘少棠攝）大S紀念碑昨（2）日揭幕。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星大S徐熙媛於去年2月2日因肺炎病逝東京，轉眼已滿一週年。家屬選在忌日當天於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，由丈夫具俊曄親自參與設計的雕像首度對外公開，不少親友與演藝圈人士也在雨中到場致意，場面莊重而感傷。

不過，儀式結束後，有眼尖網友發現現場並未見到大S的一雙兒女身影，引發外界討論。相關畫面在社群平台流傳後，部分網友開始揣測孩子是否知情，甚至質疑是否刻意未出席，話題迅速延燒，也再度將S家與前夫汪小菲一家的互動推上輿論焦點。

對此，汪小菲現任妻子馬筱梅日前曾在直播中回應外界關心，表示孩子們目前正在北京放寒假，因此未能返台參加紀念活動。她也透露，這段期間孩子主要由汪小菲陪伴照顧，並有外婆與保母協助日常起居，強調並非外界猜測的「無人照料」。

事實上，去年大S舉辦告別儀式時，兩名孩子同樣未現身，當時馬筱梅便曾表示並未接獲S家通知，而是透過網路得知相關消息。如今逝世週年紀念再度出現相同情況，也讓外界重新翻出過往說法，對於雙方家庭之間的溝通與安排，產生更多揣測與討論。

